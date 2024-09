Pantaloni a palazzo, a chi stanno bene? Le fashion tips da seguire

Tra le tendenze dell’autunno inverno non passa inosservato il pantalone a palazzo. Diventato ormai un must della fredda stagione, il pantalone a palazzo si indossa in qualsiasi occasione con ogni tipo di calzatura, dal tacco a spillo alle sneakers colorate.

A chi stanno bene, però, i pantaloni a palazzo? Ecco alcune tips di moda per chi desidera mettere nel proprio guardaroba il modello di pantalone dalla gamba ampia e non sa come sfoggiarlo al meglio!

Tutti i consigli di stile da seguire sui pantaloni a palazzo

Il pantalone a palazzo è un modello super gettonato ormai da diversi anni. Si adatta a diverse forme fisiche, motivo per cui viene molto apprezzato nel mondo della moda.

Il pantalone dalla gamba ampia sta bene a tutte quelle persone che desiderano slanciare la propria figura, motivo per cui viene spesso proposto a vita molto alta.

Si adatta a chi ha un fisico curvy proprio perché dona il giusto movimento all’intera silhoutte. Se cerchi un pantalone che possa definire il tuo fisico con fianchi più larghi della parte superiore del corpo, sappi che questo tipo di pantalone potrebbe diventare il tuo must di stagione.

Scende sui fianchi con delicatezza e morbidezza, ideale per nascondere le cosiddette culotte de cheval, il pantalone a palazzo può essere indossato sia con crop top che con t-shirt o camicie oversize.

Possiamo affermare che il pantalone a palazzo, secondo le tips delle fashion addicted, sta bene specialmente su un fisico a pera, chiamato anche triangolo, e sul fisico a clessidra, la body shape con fianchi e seno più generosi rispetto alla vita più stretta e definita. Non perdere i consigli sui vestiti che slanciano il fisico a pera!

Da indossare di giorno per un look sporty chic o di sera per un outfit più elegante e raffinato, i brand propongono i loro pantaloni a palazzo in base alle varie occasioni. Anche i pantaloni della tuta vengono proposti con gambe ampie così da poter ottenere un look sportivo ma comunque alla moda.

I consigli su come indossare e abbinare i pantaloni a palazzo son davvero tanti, sicuramente potrai trovare il tuo abbinamento ideale anche in base al tuo stile!

Anche per quanto riguarda le calzature c’è una vastissima scelta. Puoi indossare con i pantaloni a palazzo scarpe basse di tendenza, sneakers, stivali alti o stivaletti, anche le calzature più eleganti come décolleté total black si sposano perfettamente con questo tipo di pantalone.