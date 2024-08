I vestiti che slanciano il fisico a pera, quali scegliere

I vestiti che vestiti che slanciano fisico a pera. I modelli su cui puntare per un look perfetto che valorizza le tue forme!

Trovare la propria body shape ti permette di valorizzare le forme e ottenere un effetto ottico diverso del proprio fisico. I consigli dei guru della moda possono tornare utili a molte persone, è importante però sapere che qualsiasi tipo di body shape tu abbia, sei libera di indossare ciò che più ti piace e che ti faccia sentire a tuo agio.

Se sei alla ricerca di un abbigliamento ideale per il tuo fisico a pera, ecco alcuni suggerimenti da mettere in pratica nel quotidiano per trovare il proprio stile e ottenere outfit incredibili!

Fisico a pera, l’abbigliamento ideale per questa body shape

Prima di capire quale sia l’abbigliamento ideale per il fisico a pera, è doveroso capire di quale body shape si tratta. Il fisico in questione è più piccolo nella parte alta, quindi ha braccia e vita molto sottili rispetto invece alla parte bassa del corpo.

I fianchi e il lato B sono molto più pronunciati, spesso accompagnati anche dalle famose culotte de cheval, ecco perché si tende ad aumentare di peso specialmente su questa zona del corpo. Se desideri creare un giusto equilibrio di forme potresti giocare con l’abbigliamento e scegliere determinati capi di abbigliamento che aiutano a “nascondere” fianchi più sporgenti rispetto alle braccia.

Dopo aver capito quale tipo di pantalone indossare in base al propri fisico, è giunto il momento di individuare i vestiti che valorizzano al meglio questa body shape tanto diffusa.

Lo scopo è quello di rendere la parte bassa più stretta, quindi opta per linee verticali, nuances scure e tessuti morbidi. Lascia le tonalità chiare per la parte superiore del corpo, cercando di privilegiare maniche a palloncino, rouches, fiocchi o tutto ciò che potrebbe rendere le spalle più larghe.

Quali vestiti indossare? Per un look da giorno o da sera potresti indossare un unico abito e ottenere così un outfit perfetto. Opta per tutto ciò che è svasato, privilegia materiali poco pesanti, come il velluto, così da non appesantire il look.

Scegli abiti e gonne ad A, un modello comodo e pratico da indossare che nasconde perfettamente i fianchi più larghi. Anche le gonne a tulipano o quelle con le pieghe sono perfette per un fisico a pera. Con questi suggerimenti potresti finalmente trovare il tuo stile e sfoggiare con sicurezza i tuoi look dell’anno!