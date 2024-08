Outfit di Ferragosto: 5 idee da copiare per diverse occasioni

Ferragosto si avvicina: è tempo di pensare all’outfit. Ecco 5 ispirazioni per occasioni diverse, da un barbecue con gli amici ad una festa in spiaggia ad una cena romantica.

Manca poco a Ferragosto, una delle festività più attese dell’estate. Istituita dall’imperatore Augusto nel 18 a.C., questa festa si è trasformata poi in una celebrazione religiosa, ma rappresenta anche rappresenta un momento di relax e convivialità.

Spesso si organizzano grigliate all’aperto, gite o party in spiaggia, in piscina o in discoteca. Come scegliere l’outfit giusto per questa occasione per sentirsi a proprio agio e trendy con il caldo torrido? Ecco alcune idee per il tuo outfit di Ferragosto ispirate alle tendenze moda dell’estate 2024.

Ferragosto, outfit casual chic per un barbecue con gli amici

Per un barbecue estivo con gli amici l’obiettivo è combinare comfort e stile. La tendenza dell’estate 2024 punta su colori vivaci e tessuti leggeri, ideali per una giornata all’aperto. Per un look che unisca praticità e classe opta per una camicia cropped a maniche corte in lino o cotone, nei toni del verde menta o dell’azzurro cielo. Questi colori sono freschi e aggiungono al tuo outfit un tocco di vivacità senza essere eccessivi.

Abbina la camicia ad un paio di pantaloni chino, leggeri e traspiranti. Questo tipo di pantalone è perfetto per un barbecue poiché è comodo e resiste bene alle pieghe, mantenendo un aspetto ordinato anche dopo qualche ore all’aperto.

Un paio di espadrillas in tela bianca o beige sono perfette per l’occasione: sono pratiche, comode e in linea con il tema estivo. Completa il look con una cintura in cuoio chiaro e un paio di occhiali da sole con montatura in acetato chiaro. I gioielli? Pochi ed essenziali, per aggiungere all’outfit un tocco di classe senza compromettere il comfort.

Look comfy-chic per un picnic di Ferragosto nel parco

Se a Ferragosto sei invitata ad un picnic devi scegliere un outfit comodo ma stiloso, che ti permetta di muoverti liberamente e di godere della giornata.

La moda estiva 2024 propone look che combinano praticità e raffinatezza: opta per una blusa a fiori con maniche a sbuffo oppure per una camicia in cotone con pattern a righe sottili. I colori pastello come il lavanda, il celeste o il rosa chiaro sono perfetti per un look delicato e fresco.

Puoi abbinare questi capi ad una gonna midi a pieghe oppure ad un paio di pantaloni culottes in lino, capi leggeri che offrono un comfort ottimale e al tempo stesso donano un aspetto elegante. Le scarpe devono essere comode ma stilose: l’ideale sono un paio di espadrillas o di mocassini in pelle scamosciata.

Come accessori scegli una borsa a tracolla in tela o un cestino di rafia e un paio di occhiali da sole con montatura in legno. Aggiungi un twist di eleganza con un foulard leggero annodato al collo o ai capelli.

Festa in spiaggia o in piscina: idee per un look fresco e trendy

A Ferragosto spesso si organizzano party: l’outfit perfetto per una festa in spiaggia o in piscina deve alla moda ma anche pratico e leggero. La stagione estiva 2024 premia gli stili vivaci e i materiali traspiranti. Un abbinamento che ti farà risaltare sotto il sole? Opta per un bikini o un costume intero con stampe tropicali, come palme o fiori esotici. I colori vivaci come il corallo, il turchese e il giallo sole sono perfetti per questa occasione.

Come cover-up scegli un kaftano leggero in tessuto trasparente oppure un maxi dress con spacco laterale nei toni dell’avorio e del pesca: sono eleganti e ti regalano un aspetto sofisticato mentre ti proteggono dal sole. Ai piedi indossa un paio di sandali flat in cuoio intrecciato o delle infradito glitterate, entrambe calzature pratiche e chic. Per un tocco di glamour scegli modelli con dettagli colorati o metallici.

Non dimenticare un ampio cappello di paglia per proteggerti dai raggi solari e naturalmente degli occhiali da sole. Completa l’outfit con una borsa a rete o un sacchetto di tessuto leggero, ideale per trasportare l’essenziale per la giornata al mare, e con una collana etnica.

Ferragosto, l’outfit per una serata in discoteca

La serata in discoteca è l’occasione perfetta per osare con il tuo outfit. Quest’anno, le tendenze estive puntano su party look brillanti in perfetta estetica galactic. Per risplendere sotto le luci della pista da ballo indossa un top aderente con paillettes o lurex in colori metalizzati come l’argento o l’oro. Questi tessuti riflettono la luce e aggiungono un effetto scintillante al tuo look.

Puoi abbinare il top ad un paio di pantaloni a palazzo neri per un look elegante e comodo, oppure ad un paio di shorts per un look più sbarazzino. Quali scarpe indossare? Puoi mettere un paio di stivaletti per stare più comoda, oppure dei sandali con cinturino e tacco alto in colori metallici o con dettagli glitterati per aggiungere un tocco extra di glamour.

L’outfit sofisticato e chic per una cena romantica

Il tuo lui ti ha invitato ad una cena romantica la sera di Ferragosto? Punta su un outfit raffinato e seducente scegliendo tra le tendenze estive 2024 capi eleganti che mettano in risalto la tua femminilità. Puoi indossare ad esempio un top in satin o seta con spalline sottili e scollo a cuore in un colore come il beige, il verde smeraldo o il blu navy, nuance sofisticate che attirano l’attenzione senza essere troppo sgargianti.

Completa il look con una gonna lunga plissettata o con un paio di pantaloni a palazzo in tessuto fluido in toni neutri come il beige o il grigio chiaro, eleganti e facili da abbinare. Scegli un paio di scarpe décolleté con tacco medio o sandali con tacco sottile in tonalità metalliche in pelle lucida; aggiungono all’outfit un tocco di raffinatezza.

Come accessori puoi indossare una borsa a mano elegante e gioielli statement come una collana e un paio di orecchini bold. Aggiungi luminosità al tuo viso con trucco leggero: applica un tocco di highlighter e un rossetto in tonalità nude o rosso chiaro.