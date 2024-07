Festa in spiaggia, i consigli di stile per un look perfetto

Qual è l’outfit ideale da indossare per una festa in spiaggia? Ecco alcuni look da cui trarre ispirazione!

Sei stata invitata ad una festa in spiaggia e non hai la minima idea di cosa indossare. In realtà la scelta del look per questa tipologia di party è abbastanza facile da selezionare. Questo perché sei libera di indossare outfit leggeri e quanto più semplici possibili, puoi indossare il bianco abbinato a tante altre tonalità che ricordano i colori del mare e concludere il look con una calzatura comoda e pratica da indossare in riva al mare.

Qual è quindi l’outfit ideale per una festa in spiaggia? Ecco alcuni consigli di stile da cui prendere ispirazione per la scelta del proprio look!

Il look per per una festa in spiaggia

Per poter scegliere il look per una festa in spiaggia è fondamentale soffermarsi sul tipo di party. Se si tratta semplicemente di un evento organizzato da amici per stare insieme, puoi optare per un outfit leggero e pratico, il discorso cambia se si tratta di un matrimonio o di una cerimonia più importante.

Da valutare anche il discorso dell’orario, se di giorno ti consigliamo un look quanto più fresco possibile, questo perché potresti sentire caldo durante la festa. Se la festa è serale allora puoi azzardare un po’ di più con i vari abbinamenti.

L’abito mini, midi o maxi è senza dubbio l’outfit su cui puntare per andare sul sicuro ad una festa in spiaggia. Un vestito fresco e leggero ti permetterà di rimanere al fresco, inoltre un abito è sempre la scelta migliore per un party. Il modello cut out è una tendenza dell’estate 2024, perfetto da indossare per una festa di sera con scollature anche abbastanza impegnative.

In alternativa all’abito puoi optare per un top con schiena scoperta e uno shorts elegante a vita alta con bottoni o cintura della stessa tonalità. Anche i pantaloncini di lino vanno più che bene purché abbinati ad una camicia dello stesso tessuto e della stessa tonalità, così da creare un look monocolore.

Per quanto riguarda la calzatura ti suggeriamo di indossare un sandalo aperto in formato flat, in modo da rimanere comoda e poterti muovere tranquillamente sulla sabbia. Concludi il look con una borsa piccola e chic, ovviamente evita le borse da mare in quanto potrebbero essere fuori luogo. Scegli una pochette da portare a mano o una tracolla piccola con catenina dorata o argentata, le mini bag impreziosite vanno sempre bene su qualsiasi tipo di look.