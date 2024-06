Stile e tendenza anche in spiaggia: la borsa mare, un must have per ogni donna

Con l’estate che si avvia ormai ad accogliere i mesi di ‘alta stagione’ per il turismo balneare, sono in molti a cominciare ad organizzare le proprie vacanze al mare. Naturalmente, parte dell’organizzazione prevede la scelta degli accessori da portare in spiaggia, a cominciare dalla borsa da mare, un must-have al quale soprattutto le donne non possono rinunciare. Come per ogni elemento di stile, ogni stagione registra novità, tendenze e grandi ritorni: vediamo in quest’articolo quali saranno i modelli più in voga nel 2024 per essere trendy anche sotto l’ombrellone.

Tante possibilità per uno stile unico

Le borse da mare femminili rappresentano una categoria di accessori molto variegata; l’esigenza di coniugare praticità e stile ha portato allo sviluppo di tante soluzioni diverse per dimensioni, design e i materiali utilizzati per il confezionamento. Dato il contesto in cui solitamente si ha con sé, una borsa da mare deve essere anzitutto comoda ma anche robusta e molto resistente, sia agli urti che agli agenti atmosferici. Inoltre, deve essere in grado di sorreggere il peso del contenuto interno (ovvero tutto l’occorrente per trascorrere comodamente una giornata in spiaggia).

Per questo, la maggior parte dei modelli è confezionata con materiali tecnici oppure fibre naturali particolarmente tenaci. Per farsi un’idea circa le tante proposte tra le quali è possibile scegliere, il consiglio è di sfogliare la collezione di borse mare Carpisa, disponibile anche nello store online del marchio. In tal modo sarà più semplice individuare il modello che meglio risponde ai propri gusti ed è in grado di esaltare ogni outfit scelto per andare in spiaggia.

Tendenze 2024, il ritorno della borsa di paglia

Questa estate sarà contraddistinta, per quanto riguarda la moda ‘balneare’, dal ritorno di un grande classico della bella stagione: le borse da mare in paglia. Grazie all’aspetto rustico ma, al contempo, vivace ed informale, si adattano perfettamente al gusto di chi vuole coniugare stile e comfort. In realtà, in virtù di una spiccata versatilità, i modelli di questo ben si adattano anche ad occasioni informali e casual, come un aperitivo in riva al mare o una passeggiata per lo shopping.

Le caratteristiche di una borsa estiva di paglia (o di rafia, un’altra fibra naturale largamente utilizzata per confezionare questo tipo di modelli), possono essere facilmente esaltate abbinandola con un outfit adatto alla stagione. Colori pastello e tessuti leggeri (cotone, lino o misto) rappresentano, ovviamente, le opzioni più spendibili ma, per un pomeriggio all’insegna del relax, un look con jeans e sneakers può andare più che bene.

In alternativa, non vanno scartati anche abbinamenti più ‘canonici’ ma, non per questo, meno efficaci: le borse in fibra naturale possono essere facilmente a lunghe vesti leggere, caftani e abiti floreali dai colori vivaci e sgargianti, che ben esprimono il mood tipicamente estivo e vacanziero. Più in generale, non ci sono regole particolarmente rigide da seguire, specie in un contesto tendenzialmente casual come quello delle vacanze d’estate; ragion per cui, anche per una cena informale, una borsa di paglia – magari dall’intreccio più sottile e lavorato, e con dettagli di pregio quali maniche o spallacci in cuoio o pelle a contrasto – non sfigura se abbinata ad un abito dalla linea sobria o elegante.

Le opzioni alternative

Per chi non preferisce le borse di paglia ma preferisce altri modelli, le possibilità non mancano: in commercio vi sono bag dal taglio più tecnico e minimal, dalla classica forma rettangolare che ricorda molto quella delle tote. Trattandosi di un capo estivo, la sobrietà non è assolutamente un must: si può osare con pattern floreali o a righe, esaltati da colori brillanti o da temi geometrici e decorati. Per quanto riguarda i materiali, oltre alla paglia e alla rafia, le opzioni più comuni sono la tela canvas e il PVC; quest’ultimo, essendo un tessuto sintetico, è impermeabile nonché molto resistente, due prerogative che esaltano l’aspetto strettamente pratico della borsa.