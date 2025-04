In Tradimento arriva una nuova attrice: è la figlia di Vahide Perçin (Guzide)

La seconda stagione di Tradimento sarà caratterizzata dai colpi di scena sin dalle prime puntate. Nei prossimi episodi in arrivo su Canale 5, Guzide e Tarik faranno una scoperta sconvolgente: Oylum non è la loro figlia biologica. Una verità che stravolgerà la vita dei protagonisti, che dovranno accettare una nuova, durissima, realtà: la ragazza che hanno cresciuto con tanto amore non è legata a loro da nessun vincolo di parentela.

A proposito di figli, però, ci sarà un altro colpo di scena che riguarda una new entry nella soap opera turca. Oltre a Ilayda Cevic, che interpreta la misteriosa Ipek, la figlia di Sezai, si unirà al cast anche Alize Gordum, che vestirà i panni di Azra. Forse non tutti lo sanno, ma la giovane attrice è la figlia reale di Vahide Perçin, che nella serie interpreta la protagonista Guzide Ozguder.

Vahide Perçin e la figlia recitano insieme nella soap opera Tradimento

Dopo la fine di Endless Love, Tradimento sta conquistando sempre più pubblico nel nostro Paese. Anche perché la soap opera che narra le vicende di Guzide è della sua turbolenta famiglia ora va in onda anche in daytime e non solo in prima serata, come da collocazione iniziate. Una soap amatissima anche in ragione dell’attrice protagonista, che gli italiani hanno conosciuto in Terra Amara.

Ad interpretare Guzide Ozguder c’è Vahide Perçin, l’indimenticabile Hunkar Yaman delle serie ambientata a Cukurova. Il pubblico italiano l’ha amata tantissimo in Terra Amara ed è stato felicissimo di ritrovarla in Tradimento, ma attenzione: non tutti sanno che nella soap sta per fare il suo ingresso anche la figlia della Perçin, Alize Gordum, che interpreterà Azra, nipote di Tarik.

La ragazza è la figlia della sorella dell’avvocato, che tornerà nella vita di Yenersoy dopo tanti anni. Azra ha lavorato ad Ankara dopo essersi laureata in giornalismo, ma la sua carriera non è mai decollata del tutto. Quando scoprirà che la sorella è gravemente malata, Tarik deciderà di accogliere in casa la nipote, che si affezionerà tantissimo alla cuginetta Oyku. Il vero motivo del ritorno della ragazza, però, è un altro e sarà svelato solo in un secondo momento.

Azra è interpretata da Alize Gordum, figlia di Vahide Perçin ma anche il padre è un volto noto: si tratta di Altan Gordum, che in Terra Amara ha vestito i panni del perfido Hasmet Colak. Nella vita della 31enne, però, non c’è spazio solo per la recitazione: Alize ha una laurea triennale in psicologia e magistrale in neuroscienze.