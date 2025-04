Tradimento, clamoroso spoiler: perché Guzide e Yesim diventano amiche

Sin dalla prima puntata di Tradimento sono state acerrime nemiche e non sarebbe potuta andare diversamente. Dopo 30 anni di matrimonio apparentemente felice, Guzide Ozguder ha scoperto che suo marito aveva una doppia vita, con una seconda moglie molto più giovane di lei e una figlia di cinque anni. Un vero shock per la giudice, che da quel giorno è diventate la rivale numero uno di Yesim.

Nel corso della prima stagione della dizi turca, le due si sono fatte la guerra in maniera serrata, colpendosi l’un l’altra non appena fosse possibile. Ben presto, però, le cose cambieranno: gli spoiler provenienti dalla Turchia rivelano che l’inimicizia tra Guzide e Yesim ha le ore contate. Le due non solo diventeranno amiche, ma si alleeranno contro l’uomo che ha fatto del male ad entrambe, Tarik Yenersoy.

Tradimento, spoiler Turchi: da nemiche ad alleate, colpo di scena per Guzide e Yesim

I telespettatori italiani stenteranno a crederci, ma ben presto Guzide e Yesim di Tradimento diventeranno buone amiche. Proprio loro, le rivali per eccellenza della soap opera turca trasmessa su Canale 5. Tutto nascerà quando la giudice si mostrerà disponibile ad aiutare Yesim a vedere la sua piccola Oyku: da quel momento, tra le due nemiche si accenderà una scintilla.

Le due donne non solo metteranno da parte i rancori, ma diventeranno vere e proprie alleate con un solo obiettivo: mettere fuori dai giochi Tarik Yenersoy. Yesim avrà un asso nella manica poiché riuscirà a filmare l’avvocato mentre si macchierà di omicidio: con quel video, la ragazza potrà ricattarlo al momento giusto. E lo farà, costringendo Yenersoy a fare tutto ciò che lei desidera.

La prima richiesta di Yesim sarà quella di diventare la moglie di Tarik, ma attenzione: l’amore c’entrerà bel poco. Il piano della donna sarà mirato ad accaparrarsi l’eredità dell’avvocato, che prometterà di dividere proprio con Guzide e i suoi figli. Quello che Tarik non potrà immaginare, infatti, è di ritrovarsi proprio la giudice e la sua ex famiglia alla cerimonia nuziale. E non è tutto.

Guzide non solo si mostrerà felice e sorridente alle nozze di Tarike e Yesim, ma farà anche da testimone a quest’ultima, lasciando lo sposo di stucco. Yenersoy andrà su tutte le furie nel vedere le due donne così complici, ma non potrà opporsi in alcun modo poiché Yesim lo terrà in pugno. Un cambio di trama che appassionerà non poco il pubblico italiano, proprio come accaduto in Turchia.