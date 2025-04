Tradimento si ferma: brutte notizie, la soap non va in onda

Nuovi cambiamenti in arrivo nella messa in onda di Tradimento, la soap opera turca di Canale 5 con protagonista Vahide Percin.

Con la fine di Endless Love, terminata ufficialmente lo scorso febbraio, la soap opera Tradimento ha conquistato sempre più spazio nel palinsesto di Canale 5. Oltre all’appuntamento in prima serata (spostato dalla domenica al venerdì), la storia del giudice Guzide Ozguder fa compagnia al pubblico tutti i giorni, nella fascia pomeridiano prima occupata da Nihan, Kemal e lo spietato Emir.

Quelli in onda negli ultimi giorni sono gli episodi finali della prima stagione di Tradimento, che si concluderà con numerosi colpi di scena. Il secondo capitolo della serie arriverà sul nostro piccolo schermo già a partire da sabato 19 aprile, alle ore 14.30, ma subito dopo ci sarà uno stop improvviso. Una brutta notizia per gli appassionati della dizi turca, che dovranno rinunciare al consueto appuntamento pomeridiano. In seguito i dettagli della nuova programmazione.

Tradimento, nuovo cambio di programmazione: cancellato l’appuntamento con la soap turca

Nuova rivoluzione nella programmazione Mediaset delle prossime settimane. Con l’arrivo della primavera, le principali reti tv hanno modificato non poco i propri palinsesti, tra conferme e nuovi titoli. In occasione delle festività pasquali, però, ci saranno ulteriori cambiamenti, anche per quanto riguarda la messa in onda della seguitissima soap opera turca Tradimento.

La serie con Vahide Percin, l’amata Hunkar Yaman di Terra Amara, va in onda sette giorni su sette e, di venerdì, anche in prime time. Qualcosa cambierà lunedì 21 aprile: in occasione del giorno di Pasquetta, la soap che racconta le vicende di Guzide e della sua famiglia non andrà in onda. Al suo posto, però, un’altra soap turca: il pubblico potrà godersi una maxi puntata di The family 2, tornata su Canale 5 di recente dopo mesi di stop.

La serie incentrata sulla vita di andrà in onda dalle ore 14.10 alle 16.40, occupando anche le fasce normalmente destinate a Uomini e Donne e al daily di Amici di Maria De Filippi. Confermata la striscia dedicata a The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, mentre al posto di Pomeriggio 5 dalle 16.50 sarà trasmesso un film di Rosemund Pilcher.

Programmazione rivoluzionata, ma gli appassionati di Tradimento non hanno nulla da temere: la soap tornerà regolarmente in onda a partire da martedì 22 aprile, con nuovi episodi che regaleranno sorprese a non finire. E non tutte positive, ma a partire da una scoperta che sconvolgerà per sempre la vita di Tarik e Guzide: i coniugi Yenersoy scopriranno di non essere i genitori biologici di Oylum.