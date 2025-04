Clamoroso a The Couple: dopo pochi giorni è già scattato un bacio

Esordio più che positivo per The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game di Canale 5 in cui si gioca in coppia. La prima puntata, in onda lunedì 7 aprile 2025, ha ottenuto il 18,6% di share, vincendo la serata. Le coppie, legate da vincoli di affetto, amicizia o parentela, sono chiamate a mettersi alla prova con sfide mentali e fisiche ma la più complicata delle prove reste la convivenza.

Come i concorrenti del Grande Fratello, anche quelli di The Couple dovranno vivere sotto lo stesso tetto per tutto il corso del programma e la casa è proprio quella che, per sette mesi, ha ospitato gli inquilini del reality di Alfonso Signorini. Una convivenza forzata che, a quanto pare, è iniziata col botto: dopo pochi giorni dall’inizio, sarebbe già scattato un bacio tra due concorrenti.

The Couple, bacio ‘segreto’ tra due concorrenti? Spunta un’indiscrezione

Dalle sorelle Boccoli alle atlete Laura Maddaloni e Giorgia Villa, fino ai fratelli Danilo e Fabrizio Mileto, gli unici concorrenti ‘nip’ del programma. Il cast di The Couple sembra avere tutte le carte in regola per regalare colpi di scena, sia da punto di vista del gioco che della vita nella casa. Casa nella quale, in pochissimo tempo, sarebbe già nato qualcosa tra due concorrenti dello show condotto da Ilary Blasi.

A lanciare la ‘bomba’, attraverso il suo seguitissimo canale social, è stata Deianira Marzano, che in una story ha parlato chiaramente di un bacio, aggiungendo un particolare decisamente interessante. “La cosa è rimasta nascosta perché non si sa come la prenderebbe la famiglia di lei, non farebbe salti di gioia”, si legge nel messaggio diffuso dall’esperta di gossip.

Un gossip che, inutile dirlo, ha scatenato i commenti e le congetture dei fan, che hanno avanzato alcune ipotesi. C’è chi crede che la “lei” in questione possa essere Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, in gara con il suo ex fidanzato e ora migliore amico Pierangelo Greco. La famiglia contraria al presunto bacio potrebbe essere proprio quella della giovane pugliese?

Per altri, invece, l’indiscrezione potrebbe riguardare Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, in coppia con l’ex calciatore Andrea Tabanelli. È bene specificare che, al momento, si tratta di una semplice indiscrezione di cui non si conoscono i dettagli. Nell’indiscrezione riportata da Deianira, infatti, non compare alcun nome. Al pubblico non resta che attendere la prossima puntata per scoprire eventuali novità sul misterioso bacio che sta facendo già discutere.