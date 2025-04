Grande Fratello, Shaila e Lorenzo: cosa c’è (davvero) dietro la separazione

La diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa da qualche giorno ma sta facendo ancora discutere moltissimo. E non solo per la vittoria inaspettata di Jessica Morlacchi, che è riuscita a spuntarla su quella che sembrava essere a tutti gli effetti la preferita dal pubblico da casa (fandom a parte). Sui social non si fa altro che parlare dell’improvvisa rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

A mettere un punto alla relazione è stata la ballerina, che, nel bel mezzo della diretta finale, ha scaricato il modello senza giri di parole, ammettendo di aver aperto gli occhi fuori dalla casa. Shaila ha definito quella con Lorenzo una storia tossica, dalla quale ha intenzione di liberarsi. Una decisione presa spontaneamente o qualcuno ha ‘spinto’ la ballerina a tornare single? Ecco cosa è emerso.

Grande Fratello, spunta una nuova indiscrezione sulla decisione di Shaila di lasciare Lorenzo

L’improvviso cambio di rotta di Shaila Gatta ha insospettito tutti, durante l’ultima puntata del Grande Fratello. Nonostante tra loro ci fossero stati alti e bassi, l’ex velina ha sempre dichiarato di essere molto innamorata di Lorenzo, che ha però lasciato dopo pochi giorni dalla sua uscita dal reality. Per qualcuno, la napoletana sarebbe stata indotta a fare questa scelta da qualcuno che le è intorno, per il bene suo e della sua carriera. È davvero così?

A fare chiarezza ci ha pensato Cosimo, padre di Shaila, che in una diretta Instagram ha affrontato proprio l’argomento ‘Lorenzo Spolverato’. Le sue parole, riportate da Isa&Chia.it, sono molto chiare: “Ragazzi dovete fidarvi di quello che vi dico. Nessuno l’ha spinta a fare qualcosa, nemmeno il programma. Guardate che lei è stata a casa con me, con noi, non è stata una settimana con il Grande Fratello quando ha preso questa decisione. Ci dovete credere, ha deciso tutto lei, nessuno l’ha plagiata o convinta”.

Cosimo continua spiegando che è stata Shaila a chiedere di comunicare la notizia a Lorenzo durante la puntata e il programma ha accettato la sua richiesta. “Non metto in dubbio che fossero innamorati, lei e Lorenzo, ma Shaila ha deciso così. Magari lo contatterà per spiegarsi meglio”, ha aggiunto, non escludendo la possibilità di un nuovo chiarimento tra i due ex gieffini.

Nel corso dell’ultima puntata del reality, però, Shaila è apparsa piuttosto decisa nel non volere avere ulteriori confronti con Lorenzo, ammettendo di aver già detto tutto ciò che aveva da dire. “Sono rinsavita”, ha spiegato a Spolverato, quando quest’ultimo ha ammesso di non riconoscerla più. Addio definitivo o ci saranno colpi di scena?