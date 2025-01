“È un’ingiustizia”: l’ex concorrente del Grande Fratello si scaglia contro il programma

Dopo la bufera del ripescaggio, il Grande Fratello finisce nel mirino di un ex concorrente: cosa non è piaciuto all’ex volto dello show.

Quella del ripescaggio è stata una trovata che non ha convinto proprio tutti, sia dentro che fuori la casa del Grande Fratello. Nonostante sia stato il pubblico a dare il via libera al rientro dei concorrenti eliminati, in molti non hanno trovato corretta la scelta del programma. Una scelta che, inevitabilmente, rappresenterà un precedente nella storia del reality.

Il ritorno in casa dei concorrenti eliminati ha creato un bel po’ di polemiche tra i gieffini ancora in gara, ma anche all’esterno non mancano le critiche. In particolare, un ex protagonista della trasmissione si è scagliato contro il reality parlando apertamente di “ingiustizia”. Attraverso i suoi canali social, l’ex gieffino ha condiviso un video nel quale ha raccolto il suo sfogo, che non è passato affatto inosservato. In seguito le sue parole nel dettaglio.

Grande Fratello, l’ex concorrente si ribella al meccanismo del ripescaggio: “È un’ingiustizia”

Per la prima volta nella storia del Grande Fratello, alcuni concorrenti eliminati hanno avuto la possibilità di rientrare in gioco ufficialmente e non in qualità di ospiti. La decisione è passata, come sempre, dal pubblico, che ha selezionato ben quattro gieffini, ai quali è stata data la possibilità di rientrare in casa (dopo alcuni giorni in tugurio) come concorrenti ufficiali.

Chi non ha avuto questa seconda chance è Clayton Norcross, l’indimenticabile primo Thorne Forrester di Beautiful, eliminato dal programma a novembre del 2024. Come gli altri ‘fuoriusciti’, l’attore americano si è sottoposto al televoto del pubblico da casa ma non è stato selezionato per il ripescaggio. Un verdetto che ha fatto storcere il naso all’ex concorrente per un motivo ben preciso, di cui è stato lui stesso a parlare attraverso i suoi social.

“Secondo me, tante delle mie fan che non sono abituate a vedermi ogni settimana, durante la diretta, non erano presenti e non erano pronte per questa notizia dell’ultima ora. E poi sono stato eliminato dal gruppo che rientra nella casa del Grande Fratello. Secondo me è stata un’ingiustizia”, sono state le parole di Norcross nel video condiviso sui suoi social.

Dopo lo sfogo, l’attore ha rigirato la domanda ai suoi followers, chiedendo loro cosa ne pensassero della modalità scelta per il rientro, ovvero un televoto flash. Una modalità che, secondo l’attore, lo avrebbe penalizzato in quanto gran parte dei suoi sostenitori non era a conoscenza dell’imminente votazione e non ha potuto mostrare il suo supporto al concorrente, dandogli la possibilità di rimettersi in gioco.