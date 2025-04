Tatuaggi particolari e originali che potrebbero piacerti

Di tatuaggi particolari è pieno il mondo. In fondo chi di voi non ha mai pensato, almeno una volta, di farsi incidere sulla pelle un segno, un simbolo, un nome, una scritta, un disegno?

Cosa scegliere, però, quando si prende una decisione del genere? Tatuaggi originali o tatuaggi ritenuti strani?

Curiosando in rete non mancano gli esempi di tatuaggi in posti strani o disegni particolarmente azzardati. Vediamo quali sono e se è davvero il caso di imitarli!

Tatuaggi particolari: come scegliere tattoo originali e “strani”

Tatuaggi particolari sì, ma nel…modo giusto. Bisogna sempre ricordare che un tatuaggio è per sempre, motivo per cui bisogna prendere questa decisione con consapevolezza.

La chirurgia estetica, in casi estremi, può essere d’aiuto, ma l’asportazione chirurgica o con il laser lascia comunque delle cicatrici. Inoltre il risultato potrebbe non rispecchiare le proprie aspettative.

Per questo quando si opta per un tattoo particolare o per tatuaggi strani, un surplus di scrupolosità è sempre ben gradita. Quella di voler stupire è una scelta soggettiva che non deve mai scontrarsi col buonsenso…né con i pentimenti futuri.

Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. In fondo qual è la misura per definire con certezza i tatuaggi particolari? Il concetto di strano è negli occhi di guarda.

Tatuaggio con ragno

Tatuaggio con ragno – Pourfemme.it – Fonte foto Pinterest

Siamo davanti a un tattoo strano e che colpisce. E che, in alcuni casi, può anche allontanare. Il ragno tatuato in 3D non passa sicuramente inosservato, ecco perché rientra nella categoria dei tatuaggi strani e particolari!

Tatuaggio Spiderman

Tatuaggio Spiderman – Pourfemme.it – Fonte foto Pinterest

Stavamo parlando di ragni? Allora che ne dite di questo tatuaggio? Proprio in mezzo al petto, ecco comparire uno strappo dal quale sbuca la famosa maglia a ragnatela dell’Uomo Ragno. Fa un po’ senso ma non si può dire che non sia un tattoo originale

Il tattoo “unisci i puntini”

Il tattoo “unisci i puntini” – Pourfemme.it – Fonte foto Pinterest

Questo tattoo si compone di una serie di puntini numerati. Il gioco sta nel prendere un pennarello e unire i puntini, proprio come si fa nei giornalini della Settimana Enigmistica! Tra quelli mostrati finora è forse il più chic e ironico, senza essere eccessivo

La mappa

La mappa come tattoo originale – Pourfemme.it – Fonte foto Pinterest

Perché non tatuarsi sull’avambraccio una mappa? Quest’idea tanto originale e strana può davvero fare la differenza!

Il codice a barre

Il codice a barre come tattoo originale – Pourfemme.it – Fonte foto Pinterest

Per finire in “bellezza” ecco il tatuaggio originale da scegliere se siete in grado di darvi un prezzo! Vi sentite schedate all’interno di una società che vi considera solo un numero, un prodotto fatto in serie uguale a tanti altri? Rideteci su e mostratevi con un enorme codice a barre sul fianco. Chi saprà cogliere l’ironia apprezzerà, gli altri vi crederanno semplicemente pazza…

Seguite i nostri consigli e prendete ispirazione da questa raccolta di piccoli tatuaggi, femminili e sicuramente molto meno folli.