Tattoo di coppia: queste frasi le puoi dedicare alla tua amica del cuore

I tatuaggi con scritte sono un vero e proprio must have tra appassionati di tattoo: sia gli uomini che le donne amano scegliere tatuaggi con frasi significative che rappresentino un momento della loro vita o un obiettivo personale. Ma tra le frasi da tatuare ci sono anche quelle dedicate all’amicizia, perfette se cercate un alternativa ai classici tatuaggi sull’amicizia come cuori, stelline, o il classico tatuaggio con l’infinito.

Dedicate a lei il vostro tattoo e celebrate il legame meraviglioso che vi unisce scegliendo le frasi che più vi rappresentano. Di seguito troverete le idee più belle da cui trarre ispirazione.

Tatuaggi frasi famose sull’amicizia: le più belle

Sono davvero tanti gli aforismi e le citazioni famose a cui potersi ispirare se si è alla ricerca di frasi significative per i propri tatuaggi d’amicizia.

L’importante è che, come per tutti i tatuaggi con scritte, il tattoo prescelto abbia un significato ben preciso. Molto spesso i tatuaggi in onore dell’amicizia vengono realizzati in coppia o in gruppo, proprio per portare tutti su pelle il medesimo messaggio, profondo e personale.

Ecco alcune frasi famose dedicate al sentimento dell’amicizia a cui potersi ispirare:

Un vero amico è colui che entra quando il resto del mondo esce.(W. Winchell)

Un amico è uno che sa tutto di te e nonostante ciò gli piaci.(E. Hobbard)

Quando un amico chiede non esiste la parola domani. (G. Herbert)

Molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno delle impronte nel tuo cuore.(E. Roosvelt)

Un amico è un regalo che fai a te stesso. (Lord Byron)

L’amicizia è come la musica: due corde parimenti intonate vibreranno insieme anche se ne toccate una sola. (Francis Quarles)

L’amicizia è una cosa strana: non si può stabilire da che cosa nasce, ma quando c’è la si sente.(Nancy Hartwell)

L’amicizia consiste nel dimenticare ciò che uno dà, e nel ricordare ciò che non riceve.(Alexandre Dumas)

Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un’esistenza felice, la più grande è l’amicizia. (Epicuro)

L’amicizia è un’anima sola che vive in due corpi. (Aristotele)

Chi ha un vero amico può dire di avere due anime. (Arturo Graf)

Nell’amico c’è qualcosa di noi, un nuovo possibile modo di essere, il riflesso di una delle altre identità che potremo assumere. (De Carlo)

Lo splendore dell’amicizia non è la mano tesa né il sorriso gentile né la gioia della compagnia: è l’ispirazione spirituale quando scopriamo che qualcuno crede in noi ed è disposto a fidarsi di noi. (R. W. Emerson)

Non mi serve un amico che cambia quando cambio io e annuisce quando annuisco io; la mia ombra lo fa molto meglio. (Plutarco)

L’amicizia raddoppia le gioie e divide le angosce. (Francesco Bacone)

Per rafforzare il valore del messaggio che si vuole trasmettere con il proprio tattoo è possibile accostare alle frasi dei simboli particolari. Tra i più richiesti, oltre al cuore, ci sono ancora e ali, atti a simboleggiare la capacità di alcune coppie di amici di bilanciarsi caratterialmente rappresentando l’uno per l’altro concretezza e voglia di sognare.

