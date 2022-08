Galactic party look, l’outfit ideale per serate estive scintillanti

Di cosa stiamo parlando quando nominiamo l’estetica galactic party? La risposta si trova già nella domanda. Per galactic party trend si fa infatti riferimento a quei look da festa che prendono ispirazione dal mondo galattico. Tra tessuti tecnici e finiture metallizzate, capi in rete, scintillanti e tempestati di pietre, l’estetica galactic è perfetta per gli eventi estivi in discoteca o in riva al mare. Se non sapete come vestirvi per andare in discoteca, dunque, ecco alcuni suggerimenti per cavalcare al meglio l’onda dell’estetica galactic party!

Foto Instagram | @katusha20015

Estetica galactic party: quali capi scegliere

Se l’idea di un look stellare vi sconfinfera e vi piace l’idea di agghindarvi come delle vere miss robot sensuali, allora l’estetica galactic party è l’ideale per voi. Basterà rivolgere il proprio sguardo a capi che prediligono le finiture metalliche, oppure addirittura a capi di abbigliamento realizzati con veri e propri materiali metallici. Ottimi anche i tessuti tecnici, soprattutto se realizzati in colori olografici e cangianti. Tra i trend del momento troviamo anche i capi in rete, che lasciano scoperte alcune zone strategiche del corpo in linea con la tendenza see through, o tendenza naked dress. Questi ultimi si adattano perfettamente anche all’estetica galactic.

Foto Instagram | @brandonmaxwell

Se si parla di estetica galactic il concetto di troppo non esiste. Quindi prepariamoci a illuminare la serata con i nostri look e non dimentichiamo nella maniera più assoluta di sfoggiare un po’ di paillettes!