Dalla lingerie ai pigiami al loungewear, le nuove collezioni donna Yamamay

Yamamay è un brand italiano conosciuto per l’intimo, la lingerie, il beachwear e l’abbigliamento loungewear, che unisce stile, comfort e innovazione. Fondato nel 2001, il marchio ha rapidamente conquistato una posizione di rilievo nel settore grazie a collezioni sempre attente alle ultime tendenze, senza mai rinunciare alla qualità e alla cura dei dettagli. Dai capi più basici a quelli eleganti e glamour, Yamamay – accanto alle linee per uomo e per i bambini – continua a proporre nuove collezioni da donna che valorizzano e celebrano la femminilità.

Come ambassador della nuova collezione autunno 2024 “Intimate conversation”, realizzata dal celebre fotografo Giampaolo Sgura, Yamamay ha scelto Clara Soccini, cantautrice ed attrice di “Mare Fuori” che ha incantato il pubblico di Sanremo 2024 con la sua “Diamanti Grezzi”. Vediamo i capi proposti dalle nuove collezioni donna Yamamay per questa stagione, dalla lingerie ai pigiami avvolgenti, dall’abbigliamento casual ai capi più eleganti. Una selezione di articoli capaci di rispondere a ogni esigenza e di trasformare l’abbigliamento quotidiano in un’esperienza di bellezza e comfort.

Yamamay: l’intimo elegante e funzionale delle nuove collezioni donna

La nuova linea di intimo Yamamay punta su design funzionali e sensuali, che si adattano alla perfezione a ogni forma femminile. I reggiseni sono disponibili in un’ampia varietà di stili, dalle versioni push-up e super push-up, ideali per valorizzare il décolleté, ai modelli a triangolo e balconcino, fino ai reggiseni a fascia e adesivi, perfetti per gli abiti senza spalline o con la schiena scoperta. Le coppe differenziate e i diversi livelli di sostegno rispondono a tutte le esigenze, anche a chi cerca un reggiseno per un seno abbondante, permettendo a ogni donna di sentirsi a proprio agio e sostenuta.

A completare l’offerta nelle nuove collezioni donna Yamamay propone una vasta gamma di slip, tanga, perizomi, culotte e slip a vita alta, realizzati in materiali di alta qualità come pizzo, microfibra e cotone. Ogni capo, dalla texture morbida e traspirante, è pensato per assicurare comfort e vestibilità. Inoltre, la collezione utilizza materiali sostenibili per garantire un impatto ambientale ridotto, offrendo una scelta di stile responsabile che non rinuncia al fascino.

Nightwear, i pigiami delle nuove collezioni donna Yamamay

Per i momenti di relax Yamamay propone una linea di pigiami invernali che unisce praticità e stile. Dai modelli interi, ideali per le serate più fredde, ai pigiami spezzati per i climi più miti, l’offerta è ricca e variegata. La collezione nightwear comprende anche opzioni che vanno dal casual chic, con linee essenziali e minimaliste, al più romantico, con dettagli raffinati che fanno sentire coccolate in ogni momento della giornata.

Tutti i modelli di pigiami sono realizzati in tessuti morbidi e di alta qualità, perfetti per garantire comfort durante il riposo e per aggiungere un tocco di eleganza ai momenti casalinghi. Ogni capo risponde all’esigenza di unire bellezza e benessere, trasformando la routine serale in un’occasione di piacere e relax.

Nuove collezioni donna Yamamay, l’abbigliamento casual e loungewear

Oltre all’intimo nelle nuove collezioni donna Yamamay ci sono i capi di abbigliamento casual, per essere sempre curate e alla moda anche nel tempo libero. La linea loungewear comprende tute da casa, leggings, top e camicie, ideali per un look cozy chic. I capi, dai tessuti morbidi e dalle linee versatili, possono essere abbinati in diversi modi, garantendo sempre un aspetto fresco e curato.

Gli outfit casual sono pensati per ogni occasione informale e per adattarsi alle tendenze attuali, con proposte che spaziano da t-shirt e maglieria in cachemire in quattro modelli e otto colori diversi, a gonne e pantaloni. La versatilità dei capi consente di creare layering e combinazioni che riflettono la propria personalità, con la garanzia di materiali di qualità e un design contemporaneo. Con Yamamay, il comfort quotidiano diventa una scelta di stile senza compromessi.

Per completare il proprio stile, Yamamay ha introdotto nelle nuove collezioni donna una gamma di accessori che aggiungono un tocco di eleganza e sensualità al look. Come i kimono leggeri e le sottovesti eleganti, confortevoli e raffinati, perfetti sia come capi intimi che per il relax a casa. E poi calze e pantofole ideali per chi cerca un look ricercato e femminile in ogni momento della giornata.

Yamamay e la sostenibilità: moda responsabile e consapevole

Le nuove collezioni donna Yamamay riflettono una nuova visione della moda, in cui l’attenzione alla sostenibilità è diventata una priorità assoluta. Dai materiali naturali e riciclati all’uso di processi produttivi più etici, ogni capo Yamamay è pensato per chi cerca una moda consapevole e rispettosa del pianeta. Scegliere Yamamay significa dunque fare una scelta di stile che non riguarda solo l’apparenza, ma che aiuta anche a ridurre gli sprechi e a ridurre l’impatto ambientale.