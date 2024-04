Brand sostenibili da conoscere, i migliori marchi nella moda green

Ami l’ecosostenibile e vuoi conoscere quali marchi della moda si stanno impegnando in questo progetto? Eccoli!

Promuovere un vero e proprio cambiamento nel sistema del mondo della moda è un passo importante al giorno d’oggi. Con moda sostenibile si intende quell’obiettivo che gran parte dei brand del settore stanno cercando di adottare per la realizzazione e vendita dei loro prodotti.

Un brand per poter essere sostenibile deve produrre capi d’abbigliamento con componenti riciclati e soprattutto portare attenzione alle risorse naturali che occorrono per la produzione e vendita del prodotto. Ecco perché abbiamo selezionato per te i brand di moda sostenibile made in Italy da cui potresti iniziare ad acquistare per dare vita ad un guardaroba più green e adottare così uno stile di vita più sostenibile!

I brand di moda sostenibili che devi assolutamente conoscere

Nel settore dell’abbigliamento son tanti i brand che stanno iniziando ad adottare una filosofia più green, ma di strada ce ne è ancora tanta da fare. C’è chi, invece, ha intrapreso il percorso con una consapevolezza diversa, ed ecco quindi i brand italiani sostenibili da seguire immediatamente.

Uno dei brand da seguire per chi desidera acquistare t-shirt, top e pantaloni sostenibili è Eliot, una realtà con sede a Roma che vanta un catalogo elegante e soprattutto sostenibile per l’ambiente. I capi sono realizzati in bamboo e hanno come target un pubblico femminile.

Per quanto riguarda l’abbigliamento uomo e t-shirt per bambini esiste Defeua, un brand con sede a Genova che utilizza esclusivamente tessuti a basso impatto ambientale.

Jeans di qualità e allo stesso tempo sostenibili li trovi da Reduce Jeans, un brand nato dall’azienda MJ Italian fashion, che propone prodotti realizzati con materiali riciclabili e sostenibili.

Per uno stile più raffinato ed elegante ci pensa Malìa Lab, un brand di abbigliamento biologico da donna con l’obiettivo di creare outfit dal design classico e raffinato con l’utilizzo di tessuti di qualità e sostenibili.

Anche l’intimo sposa una moda più green, BeCotton è il marchio ideale a cui rivolgersi per chi è alla ricerca di tessuti naturali privi di sostanze nocive per la salute umana.

Nel mondo della moda non sono solo i capi d’abbigliamento ad realizzati con materiale di riciclo e 100% animal free, anche gli accessori possono diventare del tutto sostenibili. Cinture, portafogli, borse a mano, zaini e marsupi li trovi da Cingomma, un brand vegan con sede a Torino.

Per quanto riguarda le sneakers, invece, potresti prendere in considerazione Wao, un brand di moda vegan con sede a Venezia che crea le sue scarpe con materiali riciclati, come plastica, scarti industriali, reti da pesca, e cotone biologico e canapa.

Al giorno d’oggi è possibile guardarsi attorno e trovare tantissime realtà che ti permettono di seguire una moda più sostenibile e sana per l’ambiente! Non dimenticare anche quanto sia importante il second hand.