Svelati i primi look dei Big in gara al Festival di Sanremo 2024: ecco i migliori ed i peggiori

Il Festival di Sanremo 2024 è alle porte e i primi Big si stanno spostando nella città dei fiori. Ecco i loro look

Meno di due settimane e avrà inizio la 74esima edizione del Festival di Sanremo. L’attesa è iniziata già da mesi e i primi scoop sono già usciti allo scoperto.

Sappiamo chi saranno i 30 Big in gara e i titoli delle loro canzoni ancora inedite. Mentre i cantanti stanno ripassando i loro brani per la prima prova sul palco dell’Ariston, noi divertiamoci nel commentare i loro look.

Amadeus, davanti al teatro, li accoglie con il suo impeccabile completo blu elettrico abbinata ad una sciarpa decorata con cornetti di buon augurio dorati.

Diamo le nostre valutazioni!

I primi look del Festival di Sanremo 2024

I 30 cantanti in gara al Festival di Sanremo 2024 si stanno già trasferendo nella città dei fiori per fare le prime prove sul palco del Teatro dell’Ariston.

Non possiamo sapere nulla sulle loro performance, ma possiamo giudicare i loro look. Iniziamo con dei piccoli assaggi prima di vedere gli outfit scelti per le varie prime serate!

1) Santi Francesi

Un po’ barboni, un po casual chic. Qui si capisce benissimo che la priorità è la voce. Entrambi con un bel golf cozy, i due vogliono mantenere calda la voce prima delle prove importantissime.

Voto 6 su 10.

2) Emma Marrone

Abito lungo nero e capello raccolto per la tanto amata Emma Marrone. Se le aspettative erano già alte, adesso sono alle stelle.

La cantante ha un look di ingresso sbalorditivo e super femminile!

Voto 9 su 10

3) Il Volo

Incredibile, ma vero, i tre cantanti de Il Volo non sono in completo. Se due di loro hanno preferito rimanere più casual con un semplice total black, uno è pronto a spiccare.. il volo… con un look totalmente diverso dal solito e molto rock.

6 su 10 per il coraggio di non aver indossato un abito formale.

4) Mahmood

Il cantante sembra ringiovanito, che si tratti dello strano caso di Benjamin Button? Jeans stinti, stivaletto alto, bomber, barba non fatta e capello disordinato e lungo: che è successo al solito Mahmood? Che sia pronto a stravolgerci anche con la sua musica?

Voto 7 per la spontaneità.

5) La Sad

Non mostrate queste foto ai minori di 18 anni. La Sad è proprio estrema con il look, ma sapranno stare allo stesso passo anche con la loro musica?

Voto: 2 su 10 (non il mio genere)

Loro hanno già fatto molto discutere il popolo del web per le parole utilizzate nei loro brani. Anche SanGiovanni non è visto molto bene, soprattutto dopo le scelte prese da Giulia Stabile.

6) Dargen D’Amico

Una cosa è certa: l’occhiale da sole non manca mai nei look di Dargen D’Amico. Il cantante aveva poca voglia di alzarsi dal divano e per questo ha deciso di metterselo addosso.

Voto: pezze su 10 🙂