Giulia Stabile nelle vesti dell’amante? Le ultime indiscrezioni parlano di un ballerino di Amici che piace molto al pubblico

Giulia Stabile, da dolce bambina ad amante. Sembra che un ballerino di Amici abbia tradito la sua fidanzata proprio con lei!

Questa edizione di Amici non ha pace! Mew e Matthew hanno deciso di abbandonare il programma per problemi personali, ma non è finita qua.

Secondo gli ultimi rumors, sembra che un ballerino ora allievo di Amici abbia tradito la fidanzata con Giulia Stabile. Lei è la vincitrice di Amici 20, nonché ex fidanzata di San Giovanni, anche lui ex allievo della Scuola.

Scopriamo insieme cosa è accaduto e chi sarebbe il ballerino fortunato, ma anche traditore!

Kumo ha tradito la sua fidanzata con Giulia Stabile: ecco tutti i dettagli

Kumo è un degli allievi ballerini che ha iniziato la sua corsa per il Serale di Amici di Maria De Filippi. Ad aiutarlo nelle sue performance, troviamo spesso Giulia Stabile, ex concorrente del talent che si trova nella Scuola come ballerina professionista.

Kumo ha 22 anni ed è fidanzato con Alessia Erba. La ragazza poche ore fa ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui scrive: “Fuori moda, fuori forma e ho le corna dure“.

Subito dopo, Alessia è corsa al levare il “segui” proprio a Giulia Stabile.

La frase pubblicata dalla fidanzata di Kumo ha destato molti sospetti sui social, poi l’unfollow è arrivato quasi come una conferma.

Per ora si parla di una indiscrezione e niente di ufficiale è ancora stato rivelato dai diretti interessati. Nell’attesa, però, Giulia e Kumo continuano a ballare insieme nella Scuola di Amici, lui nelle vesti di allievo lei come professionista.

Ad ora sono una coppia artistica, ma forse non solo? Per la Stabile non sarebbe la prima volta che incontra un amore nel talent show.

Soli due anni fa, Giulia si innamorò del cantante SanGiovanni e la loro relazione è durata per più di un anno.

Il ragazzo è adesso pronto per esibirsi al Festival di Sanremo a febbraio 2024, mentre Bianca Balti esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato.

SanGiovanni porterà un brano dal titolo “Finiscimi“, una vera e propria lettera d’amore diretta proprio a Giulia Stabile. I due si sono lasciati da tempo, ma non hanno mai rivelato i veri motivi. Magari con questa canzone riusciremo a capire qualche dettaglio in più.

Non vedremo più “giocare” il nostro SanGiovanni sul palco dell‘Ariston come fece quando presentò “Farfalle“, ma piuttosto lo sentiremo più adulto e profondo. Il brano non è autobiografico, ma quasi.

In una frase della canzone si sentirà parlare di “mancanza di rispetto” e del fatto di sentirsi perso. Ancora però non sappiamo in quale modo racconterà della fine della loro storia d’amore.

Che si tratti di un tradimento fatto proprio da Giulia? Non ci resta che aspettare il Festival di Sanremo per scoprire tutte le parole del brano.