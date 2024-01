Bianca Balti esce allo scoperto con il suo nuovo fidanzato: lui è tra i migliori amici di Leonardo Di Caprio

Bianca Balti ha ufficializzato la sua attuale relazione: ecco chi è il fidanzato della modella

Bianca Balti è una super modella italiana. Castana, occhi azzurri e sorriso che fa innamorare, è impossibile non rimanere colpiti dalla bellezza di questa donna.

Anche lui, nuovo fidanzato di Bianca Balti, non è riuscito a resistere allo charme della modella. Vediamo insieme di chi si tratta

Bianca Balti mostra il suo nuovo fidanzato sui social

A maggio scorso, Bianca Balti e il suo fidanzato vennero beccati insieme in Costa Smeralda e poi in Versilia. Da quel momento, però, tutto è rimasto nel silenzio fino a pochi giorni fa.

La modella era stata beccata in compagnia di Helly Nahmad, commerciante d’arte e collezionista. Ecco che arriva la conferma da parte di Bianca con un selfie di coppia pubblicato sul suo profilo Instagram.

“2024 Ti amo” si legge sotto il post, nonostante la sua ultima clamorosa confessione.

La Balti pubblica una carrellata di foto che ritraggono la modella in compagnia della sua bimba sulle spiagge bianche di St Barths.

Si nota la figlia Mia, alcuni amici di Bianca e non solo. Ecco che spunta il selfie da innamorati in mezzo al mare.

Un selfie ritrae la modella e Helly Nahmad in mezzo alle acque dei Caraibi. Lui, oltre ad essere un collezionista d’arte, è anche il migliore amico di Leonardo Di Caprio.

La loro storia è nata probabilmente agli inizi del 2023 e sta proseguendo a gonfie vele. I due erano già stati avvistati insieme al matrimonio del fratello di lui, Joseph Nahmad, con la modella americana Madison Headrick a fine maggio.

Le nozze si sono svolte all’Hotel Cala di Volpe e tra gli invitati c’erano anche Leonardo Di Caprio, Tom Brady, Irina Shayk e Vittoria Ceretti.

“L’amore era decisamente nell’aria” scriveva Bianca sotto gli scatti pubblicati del matrimonio.

Ma chi è Helly Nahmad, il nuovo fidanzato della super modella italiana? Come si legge sulle pagine di Page Six, lui è uno dei figli di una delle famiglie più potenti nel mondo dell’arte.

I Nahmad hanno nel loro patrimonio opere d’arte di Matisse e Monet. Posseggono la più grande collezione di Picasso che vale un miliardo di dollari. Mica spiccioli!

A quanto pare, la famiglia possiede più di 4500 opere tutte conservate all’interno di un edificio di 1500 mq in Svizzera.

Helly, in particolare, ha un intero piano della Trump Tower che dovrebbe valere sui 18 milioni di dollari. L’uomo ha anche creato la sua galleria nel cuore di Manhattan, la Helly Nahmad Gallery.

Bianca Balti non è sicuramente una donna che ha bisogno di soldi, quindi non sta con il collezionista per un doppio fine. Tra di loro è nato veramente l’amore!