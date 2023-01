Bianca Balti spiazza tutti con la sua confessione

La rivelazione di Bianca Balti lascia tutti senza parole, ma sapete qual è la confessione di cui tutti parlano e che ha aperto una finestra inedita sulla sua storia? A raccontarla è stata la stessa top model, durante un intervento nel podcast One More Time di Luca Casadei…

Cos’ha detto Bianca Balti e perché tutti ne parlano

Foto Instagram | @biancabalti – Bianca Balti

L’avevamo lasciata all’ulltimo post pubblicato dopo l’operazione al seno, ma ora la modella 38enne Bianca Balti torna a far parlare con alcune dichiarazioni che hanno il sapore di una confessione inaspettata.

Oggi è una delle donne più amate della moda, star indiscussa di passerelle e copertine, ma nella sua storia personale si celerebbero capitoli molto difficili e turbolenti. Dagli amori finiti al rapporto con gli ex mariti, passando per la decisione della figlia di vivere con il padre per via della sua dipendenza da stupefacenti. Molto, del passato di Bianca Balti, affiora adesso con le sue rivelazioni nel podcast One More Time…

Anni fa la primogenita Matilde, nata dal breve matrimonio con Christian Lucidi, avrebbe infatti scelto di vivere con il papà a causa dei problemi di droga della supermodella. “È stato uno dei momenti più brutti della mia vita“, ha confessato Bianca Balti a Luca Casadei. Nel 2022 aveva già infiammato le cronache rosa spiegando cosa è successo dopo una relazione tossica…

Secondo il racconto della supermodella, la sua vita passata era “disfunzionale”: “Non ero felice, ma me ne accorgo solo ora“, adesso che la sua esistenza è cambiata ed è una donna sicura di ciò che è e dei suoi obiettivi.

Non ha nascosto un passato in cui avrebbe vissuto “tutto alla giornata”, dopo aver deciso di fare la mamma e la moglie dopo appena un anno e mezzo dall’inizio della sua carriera. Dopo essersi trasferita in Spagna con la figlia, aveva incontrato l’uomo che poi sarebbe diventato il suo secondo marito, lo statunitense Matthew McRae, ma la rinascita si sarebbe fatta presto un percorso in salita: “Ho chiesto il permesso al tribunale spagnolo di portare mia figlia con me in America, ma lo rifiutano. Il mio avvocato mi dice ‘Guarda che le chiederanno dove vuole vivere, se con te o con suo padre’. Allora l’ho chiesto a lei e mi ha riposto ‘Col papà‘“.

Gli amori finiti sono ormai alle spalle, ma avrebbero ancora un peso nel suo presente: “Ho sempre sposato uomini per i quali ho sempre pagato tutto io. Oggi pago gli alimenti ad entrambi i miei ex mariti, ma è giusto, sono io che guadagno di più“.