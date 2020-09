Netflix ha deciso di provare una nuova strategia di marketing e la sua idea non potrebbe essere più stimolante. Il colosso dello streaming in HD fornisce da anni prodotti di ottima qualità e un catalogo in quotidiano aggiornamento di serie tv, documentari, film e cartoni animati.

Continua a leggere

Il tutto, però, a pagamento. Fino ad ora… Ebbene sì, Netflix, sempre alla ricerca di nuovi clienti, ha deciso di rendere gratuita la visione di una parte del suo catalogo nel tentativo di attirare e stimolare nuovi potenziali clienti, che non potranno fare a meno di sottoscrivere un abbonamento dopo aver conosciuto le meraviglie dello streaming Netflix!

Continua a leggere

Continua a leggere

Leggi anche Donne incredibili delle serie tv: Amy Adams è Camille Preaker in Sharp Objects

Facciamoci un’idea di come funziona Netflix

Ma quali sono i film e le serie che sarà possibile vedere? Non più il mese di prova gratuita, insomma, che negli anni ha permesso agli utenti di sfruttare la piattaforma in modo più o meno corretto, ma addirittura una serie di prodotti a cui sarà possibile accedere pur non possedendo un abbonamento a pagamento.

Continua a leggere

Continua a leggere

Il catalogo gratuito a cui si potrà accedere è abbastanza limitato, conta contenuti originali Netflix ma è sufficiente a farsi un’idea di come funziona la piattaforma e, soprattutto, della qualità audio e video dei suoi contenuti. Sottotitoli e doppiaggi in tante lingue, puntate di serie tv disponibili da guardare tutte insieme (a parte alcune eccezioni), abbonamenti da più account da condividere con amici e familiari: Netflix è questo e molto di più.

I titoli gratuiti disponibili su Netflix

I film da guardare sono I due Papi, Murder Mistery e il distopico Bird Box, film originale Netflix con protagonista Sandra Bullock. Per quanto riguarda le serie tv la scelta è leggermente più ampia: Grace and Frankie, Baby Boss, Il Nostro Pianeta, L’amore è cieco e la bellissima When They See Us, serie quanto mai attuale incentrata sulle vicende tratte da una storia vera di cinque adolescenti di Harlem accusati ingiustamente di aver organizzato un attacco al Central Park di New York. Poi ancora due episodi in anteprima di Elite e della celeberrima Stranger Things. È difficile dire per quanto tempo Netflix permetterà l’accesso a questi contenuti anche a chi non sottoscrive un account, nel frattempo: buona visione!

Continua a leggere