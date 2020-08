Midnight Sun: cosa sapere sullo spin-off di Twilight

Twilight sta tornando. È passato quasi un decennio da quando la saga con Robert Pattinson e Kristen Stewart si è conclusa con Breaking Dawn – Parte 2, ponendo fine all’era dell’amore folle per Twilight. Il romanticismo adolescenziale, però, tornerà in Italia il 24 settembre con un nuovo libro della creatrice di Edward e Bella, Stephanie Meyer. Negli Stati Uniti è già uscito il suo quinto romanzo di Twilight, intitolato Midnight Sun.

I primi 12 capitoli già online dal 2008

Per i fan più accaniti del fandom di Twilight, Midnight Sun è un titolo familiare che riporta nostalgia per il periodo di massima popolarità della serie di libri. Il libro era già in lavorazione nel 2008, poco dopo l’uscita dell’ultimo romanzo di Twilight, Breaking Dawn, e durante il debutto di Twilight nelle sale.

Dodici capitoli di una bozza di Midnight Sun trapelarono online per la gioia di tantissimi fan. Stephenie Meyer stava già scrivendo il libro in quel momento e si risentì del fatto che quei capitoli fossero stati resi noti senza il suo consenso. Mai far arrabbiare una scrittrice! Stephanie, di conseguenza, bloccò il suo lavoro sul quinto libro di Twilight, ma pubblicò una bozza completa dei primi 12 capitoli sul suo sito web.

Dodici anni dopo eccoci qui prontissime a riprendere in mano la saga: Midnight Sun è uscito nelle librerie statunitensi il 4 agosto 2020 a seguito di un misterioso conto alla rovescia. Come ha spiegato la Meyer, non è “la stessa persona” che era allora. C’è quindi la possibilità che i 12 capitoli che molti fan hanno letto nel corso del 2008 non esistano più.

Di che cosa parla il nuovo libro di Stephanie Meyer

Midnight Sun si distingue dal resto della saga di Twilight perché non è una continuazione della storia raccontata da Bella Swan. Leggiamo di nuovo le vicende di Twilight, ma stavolta dal punto di vista di Edward Cullen. Attraverso gli occhi di Edward viviamo la noia di essere in un altro liceo fino a quando non il vampiro non percepirà per la prima volta l’odore inebriante di Bella. Questa volta i fan entreranno nella testa di Edward durante i primi incontri e mentre i due si innamoreranno.

Dov’era Edward durante tutte quelle settimane in cui i Cullen scomparvero durante la caccia? A cosa stava pensando durante tutti quei primi imbarazzanti incontri con Bella a scuola? Com’è il cervello di un vampiro centenario che legge nel pensiero? Questo è il tipo di contenuti bonus a cui i fan avranno accesso leggendo Midnight Sun.

Niente di completamente nuovo, sembrerebbe. Twilight è stato la storia d’amore tra due teenager alle scuole superiori, ma il punto di vista di Edward, diverso in moltissimi aspetti dai suoi coetanei, potrebbe farci sperare in uno sguardo più complesso. Quello di un vampiro duro di sentimenti, che cerca di vivere con un basso profilo fino a quando Bella non arriva a complicargli (e riempirgli) la vita.

Mentre la narrazione di Bella Swan era una guida per principianti nel mondo dei vampiri di Meyer, Midnight Sun potrebbe essere uno sguardo più adulto e complesso sulla storia.

Futuro remake di Twilight?

È troppo presto per parlare di un film di Midnight Sun? Forse no. Pare sia già stato firmato un accordo cinematografico affinché la storia diventi un film.

Realizzare un film di Midnight Sun è possibile, quindi, ma comporterebbe un remake di Twilight con un cast nuovo di zecca di personaggi di nuovo adolescenti. Robert Pattinson e Kristen Stewart hanno ormai trent’anni: il primo è impegnato con le riprese di Batman, inoltre, mentre la seconda col film su Lady Diana. Tenendo conto di tutti questi limiti, forse sarebbe più comodo considerare di produrre una miniserie TV, in cui far alternare i punti di vista dei due personaggi principali.

Qualcuno del cast originale di Twilight potrebbe tornare?

Negli otto anni successivi alla conclusione della saga di Twilight, Kristen Stewart e Robert Pattinson, dopo una breve storia d’amore, si sono costruiti carriere di successo. Pattinson sta per diventare il prossimo Batman e la Stewart ha girato moltissimi film indipendenti. Se Midnight Sun diventasse un film, i due avrebbero un’ottima scusa per non tornare sui loro passi (l’odio di Pattinson per la saga è diventato proverbiale nel corso degli anni): ormai sono troppo grandi per interpretare degli eterni adolescenti, ma forse potrebbero fare un cameo o assumere un’altra parte nel film. Un suggerimento: magari Esme e Carlisle?

E che dire di Taylor Lautner, scomparso del tutto dai riflettori. Nella vita così come nel film, Jacob, è stato friendzonato.