Non c’è niente di meglio della soddisfazione di guardare un bel film. Che siano pellicole di genere, commedie o drammatiche ciò che fa di un buon film un buon film sta soprattutto nel modo di raccontare qualcosa, non tanto in quello che viene raccontato.

Continua a leggere

Leggi anche: i 10 personaggi delle serie tv più sexy di sempre

Continua a leggere

Pensiamo ai film d’amore, ad esempio: così come nelle canzoni l’amore è uno dei temi più trattati anche nei film e il rischio è quello di sfociare nella banalità. A volte, però, troviamo qualcosa di irrinunciabile e coinvolgente, elementi che ci fanno immedesimare e desiderare ciò che stiamo guardando. Ed è proprio di desiderio che vogliamo parlare in questo articolo sulle scene d’amore più belle di tutti i tempi. Più o meno esplicite, più o meno romantiche: ecco le 10 scene di sesso migliori di sempre!

Continua a leggere

Leggi anche Spesa online: Supermercato24 si rinnova con il brand Everli

Cuori puri

Cuori puri è una pellicola italiana piuttosto recente ma non troppo conosciuta, diretta da Roberto De Paolis. I protagonisti sono Agnese e Stefano, interpretati rispettivamente da Selene Caramazza e Simone Liberati. Agnese è quasi diciottenne e fortemente credente, spinta anche dalle pressioni della madre troppo apprensiva. Quando incontra Stefano, venticinquenne con un lavoro precario e un rapporto problematico con la famiglia, però, se ne innamora e tutti i suoi punti fermi cominciano a cambiare. La loro prima volta è estremamente realistica, un po’ incerta e trafelata, sentita ed emozionante, anche se sarà poi causa di un grande dramma che alla fine si risolverà.

Continua a leggere

Continua a leggere

Chiamami col tuo nome

Chiamami col tuo nome è probabilmente uno dei film più belli degli ultimi anni, per questo motivo non potevamo non menzionarlo. Le ambientazioni da sogno, le città italiane vestite di anni ’80, il nord Italia, il lago, l’estate ma soprattutto la storia d’amore di Elio e Oliver. I due si incontrano a casa di Elio che è in Italia per le vacanze insieme ai genitori, si piacciono e si innamorano perdutamente. La scena della loro prima notte insieme è romanticissima, discreta ma estremamente emotiva, coinvolgente e commovente.

Below her mouth

Below her mouth è un film canadese che trovate su Netflix. Diretto da April Mullen e interpretato da Erika Linder e Natalie Krill, parla della storia tra le due donne che si incontrano e si innamorano. Se stavate cercando un film con scene hot eccovelo servito: durante la pellicola ce ne sono disseminate parecchie, tutte molto esplicite e tutte molto sentite, o almeno così si direbbe dalla chimica e dalle interpretazioni delle attrici. Un po’ in stile La vita di Adele, insomma!

Continua a leggere

Continua a leggere

Newness

In alternativa guardate Newness, che parla della storia tra Gabriella e Martin: i due si conoscono su un’app di incontri e iniziano una relazione estremamente passionale e apparentemente felice. A un certo punto iniziano a frequentare casualmente anche persone al di fuori della coppia, arrivando ad avere incontri a tre. Le scene hot non mancano e neanche le tensioni. La coppia andrà incontro a problemi che saranno causa di profonde incertezze e di una drammatica rottura, che però poi verrà risolta grazie a una dichiarazione d’amore reciproco.

Continua a leggere

Continua a leggere

Le pagine della nostra vita

Un grande classico dei film romantici tratto dal romanzo di Nicholas Sparks, che racconta la storia d’amore lunga una vita tra Noah e Allie. I due si incontrano un’estate e si innamorano follemente, trascorrono settimane felici e spensierate tra serate al luna park e giornate al mare con gli amici. Alla fine dell’estate Allie si trasferisce e smetterà di avere notizie di Noah, a causa di sua mamma che non le consegnerà le lettere scritte quotidianamente dal ragazzo. Dovremo aspettare anni prima che i due si rincontrino, in una giornata romantica passata in barca e poi sotto un temporale: sarà proprio in quel momento che i due verranno travolti dalla passione. La scena d’amore delle Pagine della nostra vita è romanticissima e vi diremo di più: nei contenuti speciali del dvd è presente una scena alternativa e più lunga di quella che è finita nella versione ufficiale.

Continua a leggere

Ritorno a Cold Mountain

Un film storico di qualche anno fa con protagonisti Nicole Kidman e Jude Law, ambientato nella Carolina del Nord di fine ‘800. L’amore tra Inman e Ada sboccerà lentamente e lentamente verrà sublimato, anche a causa della partenza per la guerra di Inman. La scena d’amore tra i due è estremamente romantica, in linea con l’atmosfera pacata e riflessiva dell’intero film. In più è estremamente sentita anche per lo spettatore, che ha assistito alla lunga e fedele attesa di Ada per il ritorno sempre sperato ma mai certo di Inman. Dalla loro notte d’amore nascerà Grace, ma Inman perderà la vita in una sparatoria proprio il giorno dopo il ricongiungimento con Ada.

Non perdere la lista dei 30 film da vedere almeno una volta nella vita!

Solo gli amanti sopravvivono

Solo gli amanti sopravvivono è un film del 2013 diretto da Jim Jarmusch. La storia è particolarissima e racconta dell’amore centenario tra i vampiri Adam e Eve (forse Adamo ed Eva?). Non immaginate un film di genere, per capirlo dovrete guardarlo. In più la scena di sesso tra Tom Hiddleston e Tilda Swinton è coinvolgente, ferina, atavica ed esteticamente ascrivibile a un pezzo d’arte. Se amate la musica e la letteratura, inoltre, non potrete perdervi Solo gli amanti sopravvivono!

Parlami d’amore

Nel 2008 Silvio Muccino diresse Parlami d’amore, il suo primo film. I protagonisti sono lui, Carolina Crescentini e Aitana Sánchez-Gijón. Nella storia Sasha inizialmente è attratto da Benedetta (Crescentini), la quale cederà al suo fascino grazie alla gentilezza del ragazzo e ai suggerimenti da manuale d’amore di Nicole. Entrambi hanno una vita travagliata, fatta di droga, alcol e gioco d’azzardo, nonché una storia molto passionale. La scena di sesso più bella, però, è quella tra Sasha e Nicole, che pian piano si innamorato finendo preda dei propri giochi da manuale: la chimica tra gli attori è palpabile e i personaggi trasmettono amore più che sola attrazione fisica.

La tigre e il dragone

Uno dei film più premiati del 2000, un’epica storia di arti marziali, simbologie e leggende cinesi ma soprattutto amore incondizionato e passionale. Le coppie principali nella Tigre e il dragone sono due, ma il podio della scena d’amore più bella va alla coppia formata dalla guerriera errante Jen e dal suo amante Lo. I due passano una notte d’amore in una caverna nel deserto e anche se allo spettatore non è dato vedere molto, l’atmosfera è comunque ricca di pathos e passione, complici anche l’ambientazione e l’epicità della storia.

Match point

E infine uno dei film più belli di Woody Allen, annoverato dallo stesso regista tra i meglio riusciti della sua carriera: Match point. Scarlett Johansson è da sempre estremamente seducente e sensuale, tanto che in questa storia diventa Nola, l’amante proibita del personaggio interpretato da Jonathan Rhys Meyers, Chris. Chris è impegnato con Chloe ma si innamora di Nola, con la quale inizierà una relazione extraconiugale fatta anche di incontri sotto la pioggia. Una delle scene più belle e sensuali del film è proprio quella in cui Chris e Nola stanno insieme sotto un temporale, in un campo deserto della campagna inglese. Allen ha realizzato un capolavoro fatto di tradimenti, sotterfugi, arrivismo sociale e classismo; un film dal finale forte e quasi “lasciato al caso”.