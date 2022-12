Le 5 cose più strane che non sai sul Natale

Il Natale arriva ed è tempo di luci, colori, regali e allegria, ma sai che ci sono almeno 5 curiosità che proprio non ti aspetti sulla festa più attesa e più magica dell’anno? Si tratta di cose strane che forse nessuno ti ha detto, oltre alle tradizioni di questo speciale momento nel mondo…

Natale in 5 curiosità che (forse) non ti aspetti

Foto Pixabay | Hansuan_Fabregas – Babbo Natale

Il Natale, la festa più amata da grandi e piccini, è l’occasione per trascorrere giorni magici in compagnia di famiglia e amici. Ma sai cosa si nasconde dietro alcune delle più consolidate tradizioni di questa festività? Da Babbo Natale e il suo classico outfit total red al bastone di zucchero che decora i nostri dolcetti e l’albero di Natale, ci sono alcune cose che forse nessuno ti ha detto sul perché sono fatti proprio così… e non solo! Scopriamo le 5 cose più strane del Natale, curiosità che forse nessuno ti ha detto!

Perché Babbo Natale è vestito di rosso

Da sempre, Babbo Natale è vestito di rosso. O forse no. Non tutti sanno che in realtà, inizialmente, Santa Claus – come lo chiamano oltreoceano – aveva un abbigliamento di colore verde e a “tingerlo” di rosso è stata la pubblicità natalizia della Coca Cola… lo sapevi?

Babbo Natale e il suo legame con la Puglia…

Babbo Natale ha un legame con la Puglia! Secondo la storia e le origini, il celebre personaggio di Natale noto come Sankt Nikolaus in Germania e Santa Claus in America, si ispirerebbe a San Nicola di Myra, il vescovo cristiano del IV secolo le cui spoglie sono custodite a Bari…

Cos’è il bastoncino di zucchero che usiamo per dolci e albero di Natale

Il celebre bastoncino di zucchero che decora dolci e impreziosisce gli addobbi natalizi avrebbe una precisa origine e non riguarda strettamente le delizie della tavola di Natale. Queste caramelle a forma di bastone, tipicamente a strisce rosse e bianche, sono note come candy cane e rappresentano l’omaggio di un pasticciere dei primi del Novecento a Gesù: la forma, una J rovesciata, non sarebbe altro che l’iniziale di Jesus…

Perché il panettone si chiama così…

Dolce tipico e immancabile del Natale, il panettone chiude i lauti pranzi e le golose cene delle feste ma sai qual è l’origine del nome? Ci sono almeno tre leggende e vi riportiamo quella più famosa: tradizione narra che questa delizia sia nata per caso e il suo nome derivi da “Pan del Toni“.

Toni, l’aiuto cuoco della famiglia Sforza, per rimediare a un errore culinario alla corte di Ludovico il Moro, dopo aver bruciato il dolce natalizio dimenticato in forno, avrebbe inventato un’alternativa last minute con gli ingredienti rimasti, creando un dolce che avrebbe fatto la storia!

Qual è il regalo di Natale più famoso di sempre

Nella storia di questa festa c’è anche il regalo di Natale più famoso di sempre. Di che parliamo? Si tratta della Statua della Libertà, simbolo degli Stati Uniti che fu donata nel Natale 1883 dalla Francia per sigillare l’amicizia tra i due Paesi.