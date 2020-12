Natale 2020: tutto il meglio del catalogo Maisons du Monde

Anche quest’anno il Natale si sta avvicinando e, per l’occasione, Maisons du Monde ha messo a disposizione degli amanti della casa e dell’arredamento i propri cataloghi. Le tendenze di quest’anno spaziano dal neo vintage al sandicraft, le nuances e le sfumature di colore predilette sono quelle chiare ed eleganti, con qualche immancabile incursione di verde e rosso, perfettamente in linea con lo spirito natalizio. Ecco il meglio in fatto di decorazioni natalizie, idee regalo e tendenze arredamento firmate Maisons du Monde.

Decorazioni natalizie

Sacchetto natalizio in juta | Foto Maisons du Monde

Le decorazioni natalizie ispirate alle due tendenze sandicraft e neo vintage addobbano la casa di colori neutri e rilassanti una e di legno e nuances più scure e tradizionali l’altra. Tutto, dall’albero di natale alle palline da applicarvi, dalle decorazioni per la tavola a quelle per la casa, potrà conferire alla vostra abitazione un’atmosfera natalizia degna di una rivista!

Alberi di Natale

Albero di Natale destrutturato | Foto Maisons du Monde

Gli alberi di Natale proposti da Maisons du Monde sono moderni e hanno strutture in legno e metallo, colori chiari ed estetica di design. Se avete voglia di un albero particolare, avete poco spazio da sfruttare in casa o semplicemente siete amanti di uno stile più moderno rispetto al classico abete verde scegliete uno dei tanti alberi “destrutturati” di Maisons du Monde, da appendere al muro o poggiare su tavoli e superfici strategiche. Legno, corda e metallo la fanno da padroni tra i mini alberi di Natale del brand di design.

Palline e addobbi per l’albero

Palline di Natale trasparenti | Foto Maisons du Monde

Poi c’è chi l’albero già ce l’ha e ama il verde dei rami di pino da addobbare ogni anno in maniera diversa. Quest’anno Maisons du Monde punta sul bianco e sul dorato, per richiamare quella rilassante estetica scandinava tipica della tendenza sandicraft. Corone di pigne bianche, boa piumati, fili luminosi di stelline e e lucine si alternano a maxi punte e maxi stelle da poggiare in cima all’albero. I fili di luce di Maisons du Monde ricordano i fiocchi di neve, mentre i rami dorati da applicare all’albero conferiscono un tocco di classe al nostro abete domestico. In fatto di palline, poi, la scelta è infinita. Maisons du Monde ama quelle in vetro trasparente, riempite di rametti, paillettes, foglie dorate, fiocchi di neve, costruzioni in legno, pinguini argentati, pupazzi di neve o scoiattoli. Quelle colorate sono patinate e metalliche, con decorazioni glitterate e scritte a tema natalizio.

Decorazioni per la tavola

Decorazioni per la tavola | Foto Maisons du Monde

Le decorazioni per addobbare la tavola spaziano da scatole di latta a giocattoli in legno, da rami e ghirlande da usare come centrotavola a bicchieri e calici in vetro con decorazioni bianche e argentate che ricordano una tempesta di neve. Tovaglioli colorati, borracce a forma di Babbo Natale e tazze per la cioccolata calda terranno a bada e intratterranno anche i più piccoli, mentre i pezzi in vetro e ceramica stupiranno i più grandi per la loro eleganza. Posate dorate, cloche e campane in vetro con decorazioni, set di piatti in colori neutri daranno vita a una tavola dalle sfumature non tipicamente natalizie, ma allo stesso tempo accoglienti e rilassanti.

Decorazioni per la casa

Decorazioni per la casa | Foto Maisons du Monde

Le stesse decorazioni che avrete usato come centrotavola, gli stessi rami innevati, le stesse ghirlande di fiocchi, pigne e mini animali di legno potrete disseminarle anche in giro per la casa e appenderle alle pareti.

Tra gli addobbi domestici prediletti da Maisons du Monde vi sono decine e decine di candele e portacandele, che potranno essere sfruttate come segna posto o per profumare l’ambiente e scaldare l’atmosfera grazie al calore delle fiammelle. Tra le decorazioni natalizie per la casa più d’impatto non dimenticatevi dei fili di luci, da attorcigliare sull’albero, lungo una ringhiera, attorno a foto o quadri, e di cuscini, copertine e copridivano che renderanno le vostre zone relax accoglienti e calde.

Idee regalo per Natale Maisons du Monde 2020

Da Maisons du Monde sono tanti gli articoli da sfruttare per idee regalo a tema natalizio, magari da donare ai propri colleghi di lavoro, ai parenti che si riuniscono per le feste, ad amici e persone care. Le idee regalo del brand, inoltre, non si limitano solo alle collezioni natalizie, ma anzi spaziano anche tra oggetti ed elementi d’arredo sfruttabili tutto l’anno.

Idee regalo per lei

Idee regalo per lei | Foto Maisons du Monde

Le idee regalo per lei vanno dalle tazze in ceramica dipinta alle cornici fotografiche da riempire con tutte le immagini a cui teniamo di più; dai vasi decorati alle tele stampate da appendere al muro per rendere gli ambienti più caldi e accoglienti.

Scimmia dorata seduta | Foto Maisons du Monde

Per chi ama i soprammobili la scelta da Maisons du Monde è infinita: pezzi dal design moderno a forma di animaletti origami o dorati si alternano a elementi dal gusto e dai colori più classifici e raffinati, ad esempio candele, mazzi di fiori secchi decorativi e mobiletti dal tocco shabby chic.

Idee regalo per lui

Idee regalo di Natale per lui | Foto Maisons du Monde

Le idee per lui virano sui set da bicchieri da degustazione per alcolici, distillati e birre artigianali. Tazzine da caffè dal tocco urban sono perfette per abbellire il proprio ufficio, insieme a mappamondi, maxi orologi da muro in legno e metallo.

In legno e metallo anche il bellissimo canestro vintage da appendere alla parete, per distrarsi e prendersi una pausa durante il lavoro: un’idea regalo perfetta per un marito, un fratello, un amico o semplicemente una persona importante. Lampade da scrivania e pouff in pelle abbelliscono gli ambienti di un tocco maschile e sono perfetti come idee regalo per lui.

Tendenze di Natale

Maisons du Monde sceglie due tendenze opposte ma complementari per entrare nelle nostre case durante il periodo delle feste di quest’anno: sandicraft, dal tocco nordeuropeo, e neo vintage, che ricorda i cottage rustici di montagna e le atmosfere tradizionali.

Scandicraft

Tendenza Natale scandicraft | Foto Maisons du Monde

Il legno grezzo e i colori chiari si abbinano a decorazioni floreali ed elementi d’arredo in stoffe per rendere gli ambienti caldi e accoglienti. L’ispirazione della tendenza sandicraft è l’estetica scandinava, quella che sfrutta il bianco e le fonti di luce calda per arredare gli ambienti con classe, minimalismo e raffinatezza. Maisons du Monde ha attinto a piene mani dalla filosofia di vita scandinava, in cui l’inverno è accolto con gioia nonostante le rigide temperature e la casa è trasformata in un vero e proprio nido d’amore domestico.

Neo-vintage

Stile Neo Vintage | Foto Maisons du Monde

Il neo vintage, invece, torna alla tradizione del Natale e dei suoi colori simbolici: il verde, il rosso, il dorato, che creano ambienti caldi e dall’atmosfera soffusa. Il velluto scuro, gli elementi in legno, l’oro e l’ottone riscaldano l’atmosfera. Gli elementi classici dello Schiaccianoci, di Babbo Natale, dell’agrifoglio e dell’abete aggiungono un tocco vintage che mette d’accordo tutti quando si tratta di vestire a festa la casa.

Leggi anche: Idee top per i regali di Natale da acquistare su Amazon

Leggi anche: Cosa comprare da Primark per questo Natale