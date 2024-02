5 modi divertenti per dire al tuo compagno che sta per diventare papà

Come dire al proprio lui che sei in dolce attesa? Lasciati ispirare da queste idee divertenti e originali!

Comunicare al proprio partner la dolce attesa è un momento molto importante. Oltre a rendere il momento magico ed entusiasmante puoi provare a dargli la notizia in maniera originale e anche divertente. Qui sotto trovi 5 idee creative e simpatiche per annunciare la gravidanza al marito!

5 idee originali e divertenti per dire al marito che sei incinta

Hai effettuato il test di gravidanza da sola e l’esito è positivo, ora non ti resta che dirlo al futuro papà. Piuttosto che aspettarlo a casa e dargli la notizia con una semplice frase, che comunque sarebbe romantico ed emozionante, puoi preparare per lui una sorpresa più grande e anche divertente.

Di seguito trovi ben 5 idee da cui prendere ispirazione per dire al marito o al compagno che sei incinta!

Dolci fatti in casa

Un’idea divertente per dire al marito che sei incinta è preparare un dolce fatto in casa in maniera un po’ più creativa del solito. Puoi preparare una torta con una frase divertente sopra oppure prendere una citazione di un canzone da dedicare il giorno della festa del papà.

Puoi realizzare anche un biscotto della fortuna in cui andrai ad inserire all’interno un bigliettino in cui annunci la gravidanza. Ovviamente opta sempre per frasi divertenti in modo da rendere il tutto emozionante ma allo stesso tempo simpatico!

Caccia al tesoro con frasi e oggetti

La caccia al tesoro è un’idea molto bella e originale per comunicare al proprio partner di essere incinta. Organizzane una in casa vostra, in modo da rendere il tutto ancora più intimo e romantico. Non fare la classica caccia al tesoro con frasi romantiche e sdolcinate, piuttosto privilegia frasi divertenti per permettergli di spostarsi tra una tappa e l’altra.

Il tesoro potrebbe essere un oggetto che indica l’attesa di un bambino, come un ciuccio, un bavaglino, un orsetto o delle scarpine. Per rendere il tutto ancora più bello puoi organizzare la caccia al tesoro proprio il 19 marzo, il giorno della festa del papà!

Il parcheggio rosa

Il parcheggio rosa potrebbe essere un’idea simpatica e carina. Organizza in giornata un giro al centro commerciale o in alternativa opta per un supermercato, son tutte strutture che hanno ampi parcheggi tra cui quelli rosa. I parcheggi rosa sono riservati alle donne incinte e con passeggino, quindi guida tu in modo da parcheggiare direttamente la macchina lì.

Inizialmente potrebbe pensare che stai togliendo il posto a qualcuno, ma appena si renderà conto non potrà che esserne felice! Per concludere puoi preparare un piccolo regalo, lasciati ispirare dalle idee regalo per la festa del papà!

Disegno ad effetto direttamente sulla pancia

Rimedia dei pennarelli per disegnare sulla pelle, puoi trovarli anche nei migliori supermercati ben forniti. Posizionati di fronte lo specchio e inizia a realizzare dei disegni divertenti per far intendere che nel tuo grembo c’è un bambino.

Ad esempio puoi realizzare il classico Ovetto Kinder con dentro la sorpresa, oppure un bambino che si affaccia dalla pancia con la zip aperta. Anche un mini supereroe può essere un’idea molto carina, originale e divertente, oppure puoi realizzare un semplice fiocco come se fosse un pacco regalo! In alternativa puoi prendere ispirazione dalle poesie per la festa del papà e scriverne un piccolo pezzo proprio sulla pancia.

Per un appassionato di calcio, la maglietta baby

Un’idea molto carina sarebbe quella di creare i classici lavoretti per la festa del papà che realizzano i bambini per l’occasione. Per preparare qualcosa di più originale se il tuo partner è un appassionato di calcio, puoi optare per quest’idea divertente: crea con un cartoncino un body della sua squadra preferita e regalaglielo proprio il 19 marzo.