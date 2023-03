I lavoretti per la festa del papà sono davvero tanti e originali, possono essere realizzati a casa con l’aiuto della mamma o dei nonni oppure direttamente a scuola con le maestre. Le attività per i bambini, oltre ad esprimere creatività e fantasia, donano tanto divertimento ai più piccoli, quindi quale occasione migliore di questa per tirare fuori il proprio talento artistico?

I bambini saranno super soddisfatti, e il papà sarà davvero contento di ricevere un regalo fatto completamente a mano.

Maglietta con le impronte dei bimbi

Che sia a scuola o a casa, i bambini possono tranquillamente realizzare dei lavoretti per il 19 marzo da donare al proprio papà per celebrarlo nei migliori modi possibili.

Foto Pinterest

Un’idea molto facile e divertente per realizzare dei lavoretti adatti ai bimbi dell’asilo nido, è la maglietta personalizzata con le proprie impronte. Ci sarà sicuramente da divertirsi e il risultato sarà meraviglioso.

Se volete stupire ancora di più il vostro babbo il 19 marzo, siamo certe che il portafoto fai da te con tanto di cornice decorata vi farà fare una bella figura!

Portafoglio di carta fai da te

Foto Pinterest

I lavoretti con la carta sono più facili e veloci da realizzare per la festa del papà, ecco perché un’altra idea molto carina potrebbe essere il portafoglio fai da te. Poco il materiale occorrente: un foglio da carta colorato o un cartoncino non troppo spesso e un paio di forbici. Magari scegliete il colore preferito del papà e fate un disegno sulla parte superiore del portafoglio.

Cravatte di carta

Foto Pinterest

Dalle poesie ai biglietti d’auguri originali, di lavoretti da realizzare per la festa del papà adatti anche ai bambini della scuola dell’infanzia ce ne sono a volontà, basta tirar fuori la fantasia.

Con pochi passi e pochissimo materiale è possibile ottenere un lavoretto economico e originale! La cravatta è un accessorio molto amato dai maschietti, specialmente dai papà. In occasione della loro festa è carino proporre questo lavoretto ai bimbi, che potranno sbizzarrire la creatività sia decorando cravatte di stoffa vere e proprie che realizzandone di nuove con della semplice carta.

Procuratevi fogli di carta dei colori preferiti e disegnateci sopra una cravatta.

Ritagliatela con le forbici e incollatela su un pezzo di cartoncino che andrà a sua volta sagomato.

A questo punto aggiungete le decorazioni, per esempio alternando righe di carta di due colori oppure pallini a mo’ di pois o anche animaletti che andrete a riprodurre sulla carta colorata e a incollare, una volta pronti, sulla cravatta.

Potete confezionare il lavoretto inserendolo in una scatola delle dimensioni adeguate, rivestita con carta regalo, oppure inserirlo in una busta variopinta.

Disco orario originale e facile

In occasione della festa del papà, i bambini della scuola primaria possono realizzare lavoretti più elaborati, come questo carinissimo disco orario.

Foto Pinterest

Per i papà che passano tanto tempo in auto, perché non creare un compagno di viaggio un po’ speciale? A colpi di creatività, carta e un po’ di fantasia, per esempio, si può realizzare uno splendido disco orario fai da te, da personalizzare e decorare a piacere.

Per realizzare questo lavoretto per la festa del papà adatto ai bimbi vi servono:

un cartoncino bianco;

pastelli e pennarelli colorati;

una matita;

un gancetto piatto metallico;

un vecchio disco orario (da utilizzare o da copiare);

forbici;

colla vinilica.

Per realizzare il disco orario dovete prendere due fogli di cartoncino bianco, ritagliandoli della stessa dimensione; disegnate la sagoma di un’automobile con la matita e ritagliate lungo i bordi; completare l’immagine con pastelli e pennarelli, per poi disegnare una fessura nel disegno (da cui far spuntare i numeri del disco orario).

Dietro alla fessura, tra i due fogli di cartoncino, posizionare il disco orario (riciclato o fatto ex novo), fissandolo al foglio più esterno con il gancetto metallico. Completare il tutto sovrapponendo il secondo foglio e fissando con un po’ di colla vinilica sui bordi.

Portachiavi personalizzato

Foto Pinterest

Il portachiavi fai da te è un’ottima idea che si può adattare a bambini di tutte le età. Per poterlo realizzare vi servirà il seguente materiale:

Plastificatrice

Cartoncino rigido

Colori

Anello per portachiavi

Cordino

Cornicetta con tappi in sughero

Foto Pinterest

Se avete in casa abbastanza tappi in sughero messi da parte, potreste provare a realizzare con i vostri bimbi una cornice.

Procuratevi un foglio bianco su cui far disegnare il bimbo un disegno a piacere, dopodiché incollate il foglio su un cartoncino rigido più largo, lasciando i bordi scoperti. Successivamente ricopriteli con i tappi e il gioco è fatto!