Biglietti fai da te per la Festa del Papà: le idee più originali

Le idee per dei biglietti fai da te per la festa del papà sono tante e creative, perfette per stupire ogni papà. Se non avete ancora comprato dei bigliettini di auguri, l’idea migliore è quella di crearne alcuni con il fai da te, saranno sicuramente più apprezzati se fatti a mano da voi o dai vostri bambini.

Ecco le idee originali e più belle per fare dei bellissimi biglietti di auguri fai da te per il proprio papà, dalla cravatta con gli origami all’automobile di carta. Un biglietto creato con le vostre abili manine, accompagnato da un messaggio amorevole, sarà il miglior regalo per l’uomo di casa!

Biglietto fai da te per la festa del papà con gli origami

Foto Shutterstock | 13Smile

Con gli origami è possibile dare vita a dei bigliettini d’auguri fai da te per il papà davvero speciali, a cui potrete dare forma facilmente. L’occorrente per realizzarne uno è il seguente: un righello, una busta, un quadrato di cartoncino, penna e matita. Ritagliate il cartoncino colorato, in modo tale che misuri 12 x 12 centimetri, con il righello e la matita, tirate una linea lungo una delle due diagonali del quadrato di cartoncino. Piegate i due angoli esterni verso il centro, seguendo la diagonale appena segnata; capovolgete il vostro lavoro e portate la punta verso il centro; segnate, a 3 centimetri circa dalla punta, una piega. Riportate la punta verso l’alto, in modo che non tocchi il bordo superiore del cartoncino. Piegatelo per farlo restare nella stessa posizione; piegate, per la terza volta, la stessa parte vero l’alto, in modo tale che possa sporgere di circa 1,5 centimetri dal bordo superiore. Capovolgete il lavoro, poi piegate i due lati esterni del cartoncino, andando verso l’interno e lungo la piegatura centrale. Capovolgete il lavoro per un’ultima volta, infine scrivete delle frasi per la Festa del Papà o un messaggio sul retro.

Biglietti di auguri: idee facili da realizzare

Foto Shutterstock | 13Smile

Con dei cartoncini colorati è possibile realizzare dei biglietti fai da te per la festa del papà davvero originali. Per i papà amanti dei motori potreste realizzare dei biglietti d’auguri per il papà a forma di automobile. Procuratevi un cartoncino bianco e uno colorato, dei colori a spirito o la matita, forbici, colla stick, penna e una busta. Realizzare un biglietto fai da te di questo genere è davvero molto semplice: Stampate i pezzi che compongono l’automobile, che trovate nella foto sopra, utilizzando il cartoncino bianco. Colorate le parti stampate e ritagliate tutti i pezzi. Incollateli insieme per formare l’automobile, dopodiché incollate l’automobile, come preferite, sul cartoncino rigido colorato che avete scelto. Per completare il tutto, scrivete la vostra lettera per la Festa del Papà sul cartoncino colorato. Inserite il biglietto all’interno di una busta e indirizzatela al “migliore papà del mondo”.

Per i papà tuttofare

Foto Shutterstock | OnlyZoia

Un’altra idea molto bella è la cassetta degli attrezzi, un biglietto per tutti quei papà tuttofare. Dovete rimediare un cartoncino blu, uno celeste e uno bianco, una matita, colori a spirito, righello, forbici, penna, una busta, taglierino e colla stick. Per creare questo tipo di biglietti d’auguri fai da te per la festa del papà, dovete disegnare un rettangolo sul cartoncino blu, in alto e nella parte centrale; tagliate via l’interno del rettangolo, così da creare una specie di manico. Piegate la parte in basso del cartoncino blu, verso l’interno, per creare l’interno della cassetta degli attrezzi, dopodiché incollate la parte piegata ai bordi. Ritagliate un rettangolo dal cartoncino celeste e incollate il rettangolo celeste sulla parte inferiore, appena piegata, del cartoncino blu. Disegnate diversi attrezzi sul cartoncino bianco, come un martello, un cacciavite e simili, dopo colorate gli attrezzi a piacere. Ritagliateli, inseriteli all’interno della cassetta degli attrezzi e fate asciugare; Scrivete il vostro messaggio sulla parte celeste del biglietto, poi inserite il biglietto all’interno di una busta abbastanza grande.

Biglietto semplice

Foto Shutterstock | New Africa

Se volete prendere in considerazione l’idea di creare un biglietto di auguri per il papà semplice ma di effetto, potreste riportare un messaggio su un cartoncino. Quindi, rimediate un cartoncino bianco, i colori e una busta. Piegate il cartoncino a metà, utilizzate più colori per scrivere la frase e riponete il biglietto all’interno della busta.

Di frasi per la Festa del Papà, di quelle divertenti da poter usare su un biglietto fai da te per il 19 marzo, ce ne sono molte, ad esempio:

Non sei un imperatore ricco, né un magnate russo, né un politico italiano con la super-pensione d’oro, ma una cosa è certa: alla paghetta mensile non si sfugge!

Non esiste nessun regalo che possa valere quello che tu vali per me. Ecco perché ho pensato di non fartelo! Non ti offenderai mica, papà? Tanti auguri!

La prima parola che ho detto è stata “papà”: la saggezza non mi ha mai contraddistinto. Auguri!

La festa del papà può esser anche l’occasione giusta per degli auguri dolci che esprimano ciò che nella vita di tutti giorni ci si dimentica di dire. Ecco alcune frasi per la Festa del papà, affettuose e dolci, che potete aggiungere al vostro biglietto di auguri:

Questo giorno non è speciale solo per me, ma per tutte quelle persone le cui vite sono state travolte dalla tua gentilezza e generosità. Mi sento così fortunata ad averti come mio papà. Auguri!

Grazie per ogni notte passata ad aspettarmi. Per ogni giorno che sei venuto a prendermi all’uscita della scuola; per ogni pomeriggio passato a raccontarmi una fiaba fantastica; per quando hai detto che al primo amore ne sarebbero seguiti altrettanti migliori; grazie per aver trovato sempre le parole giuste. Auguri papà!

Grazie per avermi donato le cose più importanti nella mia vita, il tuo tempo, la tua attenzione e il tuo amore. Buona festa del papà!

Biglietti fai da te pop up per la festa del papà

Foto Shutterstock | Gene Dalais

I biglietti pop up per la Festa del papà sono tra i più apprezzati per recapitare all’uomo più importante della vostra vita un messaggio d’amore. Si tratta di uno dei lavoretti creativi più divertenti e, arricchito con frasi per la Festa del papà, diventerà un bellissimo biglietto di auguri fai da te. Per farlo, vi serviranno colla stick, forbici, righello, matita, un foglio di carta bianco o del colore che preferite, in formato A4, penna, colori a matita o a spirito, una busta, un cartoncino, in formato A4, nero e semi-rigido.

Il procedimento per creare dei biglietti pop up per la Festa del Papà è il seguente: piegate in due il cartoncino nero, in modo da chiuderlo su se stesso. Con matita, righello e forbici, ritagliate il foglio, in modo che sia di 1-2 centimetri più grande rispetto al cartoncino nero. Scrivete la vostra dedica sul foglio di carta, poi aggiungete dei disegni a piacere con i colori. Incollate il foglio all’interno del cartoncino nero, facendolo aderire e piegate a fisarmonica, verso l’interno, le parti che fuoriescono dal cartoncino nero, in modo che il vostro messaggio sia completamente nascosto dentro al biglietto. Inserite il biglietto all’interno di una busta.