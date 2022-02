Idea regalo per la festa del papà: le proposte più originali

Siete alla ricerca di un’idea regalo per la festa del papà che lo sorprenda veramente? Il 19 marzo si avvicina e allora vogliamo proporvi tante idee regalo per la festa del papà tra le più originali e divertenti. Oltre a oggetti utili da comprare potete sbizzarrirvi insieme ai vostri bambini anche a creare regali fai da te da regalare al papà in occasione della sua festa.

Idea regalo fai da te per la festa del papà

Vediamo allora qualche originale idea regalo per la festa del papà, per celebrare questa dolcissima ricorrenza in modo diverso dal solito. Ce ne sono per tutti i gusti, anche per chi vuole realizzare qualcosa di più elaborato. L’importante, però, è il pensiero: non importa quanto precisa sarà la vostra creazione, il solo donargli qualcosa fatto con le vostre mani, o fatto dai bambini, lascerà stupiti tutti i papà.

Disegni per la festa del papà

Un’idea regalo per la festa del papà molto semplice e di sicuro effetto è un bel disegno da supereroe in chiave caricaturale. Tutti i papà ne andranno pazzi!

Lavoretti per la festa del papà

Un dono che i vostri piccoli potranno cominciare a preparare subito, sarà uno speciale libro interamente fatto a mano. Questo regalino potrà diventare una raccolta di disegni e di pensieri dei bambini da donare al papà, ma anche un porta fotografie davvero simpatico. Vi basterà usare del cartoncino per la copertina e applicare qualche oggetto simpatico, come delle fotografie o un piccolo rametto secco.

Ci sono però infinite possibilità: che ne dite di una stoffa con i colori della sua squadra preferita o anche delle monetine? In questo modo il papà avrà sempre un ricordo del piccolo con lui e l’album potrà essere aggiornato ogni anno con nuove foto.

Sono tantissimi i lavoretti per la festa del papà che si possono realizzare con il fai da te insieme ai bambini. Ad esempio con il feltro si può creare un comodo e simpatico portacellulare in feltro utile per mettere in carica lo smartphone alla presa della corrente elettrica.

Un’altra idea regalo davvero simpatica per la festa del papà è quella di realizzare un portachiavi per le chiavi di casa o della macchina. Oppure un porta chiavi da appendere alla parete. In questo modo il papà ogni volta che rientrerà in casa potrà appendere le sue chiavi di casa, della macchina e dell’ufficio in un posto dove di certo non potrà scordarle!

Per fare questo tipo di regalini, però, i vostri piccoli avranno bisogno del vostro aiuto. La base dovrà essere di legno, dove potrete applicare dei pezzi di metallo, ma vanno bene anche dei chiodi a punta tonda, per appendere le chiavi. I bambini poi potranno dipingere il legno a seconda della loro fantasia e applicare anche piccoli oggetti con la colla.

Per un’altra idea regalo per la festa del papà originale potete realizzare un portafoto simpaticissimo con del semplice cartoncino colorato. Sarà facilissimo e non dovrete fare altro che acquistare del cartoncino non troppo spesso in tantissimi colori diversi. Scegliete poi il soggetto da realizzare e dopo averlo disegnato, ritagliate i vari pezzi proprio come in un mosaico.

Cercate di applicare anche degli elementi che potranno ospitare le foto dei piccoli: perfette in questo caso le ruote di un’automobile o gli oblò di una barca! I più piccoli amano moltissimo preparare dei lavoretti con le loro mani e si riempiono di gioia quando gli adulti accolgono in modo positivo il dono. Ovviamente sarà un bellissimo ricordo anche per il papà che potrà portare l’oggettino con sé in ufficio. Ricordate che non è mai troppo presto per cominciare a pensare a questa ricorrenza. I bambini potranno così cominciare a sviluppare le loro idee con il fai da te e trovare il dono perfetto per il loro adorato papà!

Biglietti per la festa del papà

Il regalo per il papà sarà ancora più originale se accompagnato con uno dei biglietti colorati creati apposta con il fai da te. E potete scriverci sopra una bella poesia dedicata al papà scegliendola tra le più famose.

Ad esempio potete ritagliare il cartoncino a forma di camicia e cravatta, oppure realizzare una faccina stilizzata con baffi, papillon e cappello. Per altre idee non perdetevi il nostro speciale sui biglietti di auguri per la festa del papà da disegnare e stampare, troverete tante idee che vi ispireranno!

Idea regalo per il papà in base all’età

I regali per la festa del papà potranno anche essere concepiti in relazione all’età. Ad esempio per papà giovani potete optare per un libro, un vinile o l’abbonamento ad una piattaforma streaming. Ma anche una t-shirt con una scritta spiritosa sarà molto gradita. Se è un papà sportivo, allora potete scegliere un gadget della squadra del cuore.

In caso di papà buongustaio l’idea regalo per la sua festa può essere di tipo esperienziale tipo una degustazione in un agriturismo. Se il papà ha qualche anno in più sono sempre apprezzati i regali che non passano mai di moda, come le cravatte, un portafoglio nuovo, un regola barba e capelli, una penna stilografica o delle comode ciabatte stilose.