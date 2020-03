I lavoretti per la festa del papà sono davvero tanti e originali, possono essere realizzati a casa con l’aiuto della mamma o dei nonni oppure direttamente a scuola con le maestre. Le attività per i bambini, oltre ad esprimere creatività e fantasia, donano tanto divertimento ai più piccoli, quindi quale occasione migliore di questa per tirare fuori il proprio talento artistico? I bambini saranno super soddisfatti, e il papà sarà davvero contento di ricevere un regalo fatto completamente a mano.

Asilo nido: i lavoretti per la festa del papà

I bambini in questo caso sono ancora molto piccoli, quindi non è possibile realizzare lavoretti per la festa del papà troppo elaborati. A tutto c’è un rimedio, infatti anche i più piccini possono realizzare tantissimi regali da donare al papà con l’aiuto delle maestre. Le piccole manine creative possono realizzare portafogli di carta, un semplice biglietto d’auguri con sopra l’impronta della manina colorata, in alternativa giocare molto con i cartoncini colorati, realizzando ad esempio delle cravatte. Di idee ce ne sono davvero tante e noi abbiamo raccolto una gallery per voi da cui poter prendere spunto con tanti lavoretti per l’asilo nido!

Festa del papà: lavoretti per la scuola materna

Rimma Bondarenko | Shutterstock

Dalle poesie ai biglietti d’auguri originali, di lavoretti da realizzare per la festa del papà ce ne sono a volontà, basta tirar fuori la fantasia. Con la collaborazione delle maestre, i piccoli possono realizzare un meraviglioso regalo optando per una tazza personalizzata. Con pochi passi e pochissimo materiale è possibile ottenere un lavoretto economico e originale! Un’altra idea molto bella è la cornice fai da te, quindi realizzata con i cartoncini colorati, e una foto al centro in compagnia del proprio papà. Scoprite altre idee sui lavoretti per la scuola materna!

Festa del papà: lavoretti per la scuola primaria

OnlyZoia | Shutterstock

In occasione della festa del papà, i bambini della scuola primaria possono realizzare lavoretti più elaborati. Alcune idee da cui prendere spunto sono le seguenti: il disco orario fai da te, perfetto per i papà che trascorrono diverso tempo in auto, oppure un portachiavi realizzato con il feltro. Ecco tantissimi lavoretti per la scuola primaria che abbiamo raccolto per voi!

Idee da far fare ai bambini

13Smile | Shutterstock

Che sia a scuola o a casa, i bambini possono tranquillamente realizzare dei lavoretti per il 19 marzo da donare al proprio papà per celebrarlo nei migliori modi possibili. Un’idea molto facile e veloce, ma allo stesso tempo anche divertente, è la maglietta personalizzata con le proprie impronte. Ci sarà sicuramente da divertirsi e il risultato sarà meraviglioso. Altra idea da prendere in considerazione è il martello colorato, personalizzando quindi un oggetto che il papà, amante del bricolage, amerà sicuramente. Scoprite altri lavoretti fai da te per la festa del papà!