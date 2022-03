Festa del Papà, le canzoni più belle da dedicare il prossimo 19 marzo

Il prossimo 19 marzo è la Festa del Papà: tutti i padri verranno festeggiati con regali, dolci e tante altre graziose idee per potergli dire quanto gli vogliamo bene e quanto è importante per noi.

Che ne dite di preparare una playlist con le canzoni più belle da potergli dedicare, con una colonna sonora che comprenda solamente canzoni italiane e straniere, che ci parlino proprio della figura maschile più importante della vita di tutte noi? Ecco allora per voi una bella selezione di brani che sembrano scritti appositamente per la Festa del Papà!



Dopo avervi proposto le canzoni perfette per la Festa della Donna, ecco quelle per celebrare la figura paterna!

Viaggio con te di Laura Pausini

Una canzone bellissima, della nostra Laura Pausini, che ci parla proprio del suo rapporto con il papà. Un pezzo molto dolce, un brano da dedicare a chi ci ha dato la vita con semplicità e con la voce di una grandissima interprete italiana.

Padremadre di Cesare Cremonini

Un giovane interprete italiano come Cesare Cremonini ci propone una canzone che va bene sia per la Festa del Papà sia per la Festa della Mamma. Una canzone che trovo davvero molto bella, semplice, con un ritmo che coinvolge!

Mamma e papà di Alex Britti

Ed ecco un altro interprete italiano che ci propone una canzone perfetta sia per la mamma sia per il papà, che possiamo dunque riciclare anche nella seconda domenica di maggio: Alex Britti ci propone un brano nel suo stile tanto accattivante!

Father Figure di George Michael

Ed ecco finalmente un grande interprete internazionale come George Michael, con un brano che già a partire dal titolo ci dice di che cosa andrà a parlare, ovvero della figura paterna: una canzone davvero molto bella da ascoltare!

Father and son dei Boyzone

Ed ecco una boyband un po’ datata, che ci ha proposto però questa canzone davvero molto dolce e commovente. I Boyzone, infatti, nella loro carriera nel panorama musicale ci hanno presentato un pezzo intitolato Father and son. Bellissimo!

Sei forte papà di Gianni Morandi

Ovviamente nel nostro elenco di canzoni dedicate ai papà non poteva mancare un pezzo ideato dal grandissimo Gianni Morandi, che alla fine degli anni Settanta ci aveva proposto un brano davvero bello: ‘Sei forte papà!’.

La canzone del padre di De André

E veniamo ad un grandissimo cantautore italiano, che ci ha proposto una canzone che fin dal suo titolo si capisce perfettamente a chi è stata dedicata. Il grandissimo De Andrè, infatti, ci ha lasciato la bellissima ‘Canzone del Padre’.

My father’s eyes di Eric Clapton

Pensavate che potessimo dimenticarci di un grandissimo brano come questo? Ovviamente no: nel nostro elenco di canzoni dedicate ai nostri papà, non potevamo certo tralasciare il bellissimo brano di un genio della musica come Eric Clapton.

Father to son dei Queen

In ogni classifica che si rispetti di grandissime canzoni non possono mai mancare i Queen, che pare abbiano un brano dedicato praticamente ad ogni cosa. Del resto il loro repertorio è vasto ed ecco per voi una canzone dedicata proprio ai papà.

Papà perché di Zucchero

E concludiamo la nostra colonna sonora dedicata proprio al giorno della Festa dei Papà con una canzone del grandissimo Zucchero, che ci presenta un brano dedicato proprio alla figura paterna. Una canzone molto ritmata!

E voi come festeggerete la Festa del Papà, magari in qualche altra meta interessante? Ricordatevi di preparare una bella playlist per il viaggio!