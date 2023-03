Idee regalo festa del papà 2023: 10 idee originali

Siete alla ricerca di un’idea regalo per la festa del papà che lo sorprenda veramente? Il 19 marzo si avvicina e allora vogliamo proporvi tante idee regalo per la festa del papà tra le più originali e divertenti.

Oltre a oggetti utili da comprare potete sbizzarrirvi insieme ai vostri bambini anche a creare lavoretti fai da te da regalare al papà in occasione della sua festa.

Vediamo allora qualche originale idea regalo per la festa del papà, per celebrare questa dolcissima ricorrenza in modo diverso dal solito. Ce ne sono per tutti i gusti, anche per chi vuole realizzare qualcosa di più elaborato.

Il primo regalo per la prima festa del papà

Foto Amazon

La prima festa del papà non si scorda mai. Per ricordargli quanto sia importante per la famiglia, perché non regalargli un bellissimo albo illustrato? Alberto Pellai ha pubblicato da poco un libro dedicato al papà, dal titolo Le mie mani sono le tue ali.

Marsupio della nuova collezione

Foto Foot Locker

Se ama il look sportivo e vuole avere tasche e mani libere, il marsupio della nuova collezione Adidas dalla nuance verde acqua è un’idea regalo originale. Piccolo, capiente… e alla moda!

Il cappello perfetto per affrontare il caldo

Foto Nike

Dallo stile sportivo ma allo stesso tempo chic, il cappello firmato Nike è stato realizzato apposta per affrontare al meglio le giornate calde. Se il papà in questione è un runner, gli tornerà ancora più utile!

Il regolabarba per viso e capelli

Foto Unieuro

Il regolabarba è uno dei prodotti più gettonati come idea regalo per la festa del papà. Sicuramente è un prodotto molto utile e su internet, in questo caso sul sito di Unieuro, è possibile trovare varie offerte. Noi vi suggeriamo di provare il prodotto firmato Braun in quanto può tornare utile non solo per il viso, ma anche per i capelli!

Papà chef: crepes per tutta la famiglia

Foto Mediaworld

Ama stare in cucina e preparare pranzi e merende per tutta la famiglia? Una macchina per crepes dal colore vivace e dal design retrò è sicuramente un regalo perfetto per il 19 marzo! All’interno della confezione della Crepes Maker Party Time di Ariete, inoltre, troverete anche un ricettario!

La miglior action cam per il papà

Foto Amazon

Un papà sportivo, che ama andare in bici o fare gite fuori porta, l’action cam è sicuramente un modello di videocamera che desidera tanto avere. Vi suggeriamo la Nilox 4k Holiday dotata di schermo regolabile e grandangolo e di custodia subacquea, in questo modo potrà immortalare momenti fino a 30 metri di profondità!

Le cuffie wireless senza filo

Foto Mediaworld

In super offerta sul sito Mediaworld, le cuffie wireless firmate Apple possono essere un’idea regalo per tutti quei papà appassionati di telefonia e accessori vari. Un prodotto di qualità che permette di regolare il volume, telefonare, cambiare canzone, parlare con Siri e tanto altro ancora!

Regalo personalizzato per il papà: portachiavi di famiglia

Foto Amazon

Un’idea regalo davvero simpatica per la festa del papà è quella di far personalizzare un portachiavi per le chiavi di casa o della macchina. Su Amazon potrete far incidere su un portachiavi in legno con un elegante cinturino in pelle tutto quello che preferite!

Il portafoglio che ogni papà vorrebbe

Foto Amazon

Piccolo ma super capiente: il portafoglio in pelle con tanti scomparti per le carte, per i contanti e per le monete. Tornerà molto utile al papà che solitamente mette il portafoglio in tasca per averlo sempre a portata di mano!

Gadget festa del papà: il boccale per la birra

Foto Amazon

Per un’altra idea regalo per la festa del papà originale potete scegliere questo boccale per la birra, specialmente se amante della bevanda alcolica! Un gadget perfetto per l’occasione da personalizzare con una delle scritte proposte dal venditore su Amazon.

Il regalo per il papà sarà ancora più originale se accompagnato con uno dei biglietti colorati creati apposta con il fai da te.

E potete scriverci sopra una bella poesia dedicata al papà scegliendola tra le più famose.