Le collezioni più belle di sempre ispirate all'astrologia

Il Sole è entrato nel segno zodiacale dell’Ariete e l’equinozio di primavera è giunto, pregno di significati simbolici dal sapore mistico, festeggiando la Giornata Internazionale dell’Astrologia. Un “capodanno astrologico” che apre a scenari interessanti e a una nuova vitalità data dallo sbocciare della bella stagione!

La moda si è spesso lasciata ispirare dall’oroscopo e tutt’oggi le star e le celebs adorano indossare gioielli di tendenza con il proprio segno zodiacale, una sorta di amuleto energico e potente.

Moda e astrologia: un connubio d’amore e di stile

Come dimenticare la meravigliosa giacca creata da Elsa Schiaparelli in velluto blu e costellazioni ricamate in oro? Erano gli anni ’30 e quel capo nacque dal fascino delle stelle trasmesso alla stilista dallo zio astronomo.

In tempi più recenti, nella Haute Couture Spring Summer 2021, la casa di moda più stravagante rilancia una collezione Zodiac con gioielli vistosi e maxi.

Se si parla di accessori, quello imprescindibile è e rimane la borsa a tracolla ed Eclittica di LEDEFF mescola perfettamente stile glam e fascino astrologico.

Foto LEDEFF

Una capsule collection coloratissima e personalizzabile grazie ai moltissimi colori disponibili ma soprattutto alla possibilità di scegliere il segno zodiacale in ottone e oro da applicare sulla borsa.

Per finire una maxi borsa come quella di Karl Lagerfeld, semplice e minimal, è perfetta per l’every day look se abbinata a abiti in maglia e scarpe chiare.