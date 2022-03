I migliori struccanti di Marzo 2022, le novità più interessanti

Per quanto riguarda le tendenze make-up e come metterle in pratica siamo oramai tutte più che ferrate, ma quante di noi danno la giusta importanza al momento dello “struccaggio”? Struccarsi diligentemente è il primo passo per attuare una perfetta skincare routine e, quindi, prendersi al meglio cura della propria pelle.

Non è certo sufficiente rifugiarsi in costose maschere viso o cospargerlo delle migliori creme idratanti per mantenere un incarnato impeccabile, privo di imperfezioni: rimuovere il make-up ed, insieme a esso, impurità e sebo accumulati durante il corso della giornata riveste un ruolo di importanza essenziale per la sua salute. Ma quale struccante preferire? Ecco i migliori struccanti di Marzo selezionati con cura per voi!

Salviette struccantipiù FRIA, imbevute di fluido nutriente

Sebbene non sia ottimale ricorrere all’uso delle salviettine ogni giorno, o almeno limitare al loro utilizzo l’intera routine di bellezza, FRIA ha recentemente sfoderato delle ottime salviette struccanti, le struccantipiù: esse sono state studiate per rimuovere facilmente e delicatamente il make-up da pelli miste e normali. La formulazione fluida contiene un’alta concentrazione di Acido Ialuronico che contribuisce a donare luminosità alla pelle, mentre estratto di Lavanda ed Olio di Jojoba favoriscono la sensazione rigenerante che ne deriva.

L’esclusivo tessuto di cui sono costituite è detto soft massage, i cui micro-cuscinetti permettono di raggiungere tutte le curve del viso, con azione massaggiante.

Salviette struccantipiù FRIA per pelli sensibili

Ma non è affatto finita qui: ecco FRIA offrire la soluzione adatta alle pelli più delicate, le salviette struccantipiù detox per pelle sensibile: esse sono appositamente studiate per struccare dolcemente purificando a fondo l’epidermide. L’azione detox è favorita da Vitamina E. estratti di Moringa Oleifera e Camomilla, i quali sono perfetti per combattere le tracce di inquinamento urbano atmosferico lasciate sulla pelle, che appare visibilmente più pulita e luminosa.

Hydra Life Oil To Milk Make-up Removing Cleanser: l’olio struccante di Dior è ciò che le pelli secche aspettano

Questo magico prodotto firmato Dior a contatto con l’acqua si trasforma in una ricca e cremosa emulsione simile al latte: grazie al nutrimento dell’olio di mandorla dolce, libera profondamente da make-up ed impurità il viso, senza lasciare residui oleosi. Una vera manna dal cielo per la pelle secca!

Bioderma Sensibio H2O, l’acqua micellare adatta anche a pelli sensibili

Marzo è il mese fortunato per la pelle sensibile: ecco l’acqua micellare Bioderma Sensibio H2O, irrinunciabile alleata che strucca a fondo pur rispettando le fragilità di questa tipologia di cute.