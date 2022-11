I migliori look delle Presidente donna nel mondo

Chi dice che una donna affermata in politica non possa sfoggiare un beauty look invidiabile, oltre che ad invidiabile carisma? Tutto il contrario: conosciamo tutti l’importanza di un buon biglietto da visita. Analizziamo perciò ora insieme quello di tre Presidenti al femminile nel mondo!

Giorgia Meloni: Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana

Giorgia Meloni – Foto Instagram @giorgiameloni

Partiamo subito dalla neoeletta Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giorgia Meloni, una figura discussa ma, se non altro, la prima donna nella storia d’Italia a ricoprire tale carica: il suo stile negli anni ha subito un miglioramento sempre crescente, tanto che il suo look odierno rende davvero giustizia a colori e lineamenti, mostrandosi in armonia con essi.

Nello scatto che abbiamo scelto gli occhi chiari della Premier sono perfettamente messi in risalto da un ombretto metallizzato, scelto nei colori del rosa malva e da immancabile ed abbondante mascara nero. La base viso appare estremamente naturale, mentre le labbra sono delineate da un rossetto fucsia dal finish satinato. Eleganti e curatissime unghie rosse, insieme all’insostituibile piega liscia dei capelli, chiudono il tutto con grazia.

Salomé Zourabichvili: Presidente della Georgia

Salome Zourabichvili – Foto Instagram @salome_zourabichvili

Dal Novembre 2018 la Georgia ha eletto il suo primo capo di Stato donna, Salome Zurabishvili: non avremmo potuto che scegliere il look immortalato poco sopra, caratterizzato da abbondante e preciso kajal ad enfatizzare gli occhi blu della donna. Un contrasto decisamente interessante con il taglio corto della chioma corvina, accentuato ancor di più dalla scelta del rossetto rosso in finitura laccata. La base naturale ma luminosa risulta poi addirittura perfetta per valorizzarne l’incarnato ambrato.

Zuzana Čaputová: Presidente della Slovacchia

Zuzana Čaputová – Foto Instagram @zuzana_caputova

Presidente della Slovacchia da Marzo 2019 è Zuzana Caputova, nonché la prima donna ad essere eletta capo di Stato nell’Europa centro-orientale. Invidiabile la sua folta capigliatura, biondissima e sempre perfettamente in piega. Il suo è uno di quei tagli medi che non tramonta mai, scalato ma sobrio e di classe.

Lo sguardo della quarantacinquenne è abilmente messo in risalto da toni neutri, da manuale se si pensa a come truccare un occhio incappucciato nel modo corretto. La base estremamente radiosa è completata con un tocco di colore, quello del rossetto opaco scelto nella tonalità berry.