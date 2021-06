Lip maximizer: i migliori da provare subito per labbra al top

Per avere labbra piene e rimpolpate, senza dover ricorrere al chirurgo o medico estetico e alle varie punturine, basta utilizzare i lip maximizer.

Vera e propria tendenza beauty della stagione, grazie ai principi attivi contenuti rendono la bocca più turgida in maniera temporanea, donando un bellissimo effetto molto naturale, perfetto per una serata speciale o per scattare delle foto.

Questi prodotti sono assolutamente sicuri, infatti agiscono “pizzicando” lo strato più superficiale della pelle: una volta assorbiti, le labbra tornano alla loro forma naturale.

Lip maximizer: come si usano

I lip maximizer si applicano sulle labbra prima del makeup e si lasciano agire alcuni minuti: l’ideale è metterli quando iniziamo a truccarci, così che abbiano tutto il tempo necessario per essere efficaci.

Possono quindi essere rimossi per poi passare sulle labbra il rossetto, oppure lasciati per mantenere il finish lucido, magari enfatizzati da una passata di lipgloss normale.

Agiscono pizzicando e irritando leggermente la pelle grazie ai principi attivi di zenzero, peperoncino e menta, lasciando una piacevole sensazione di fresco. Non sono affatto dolorosi: se avvertite fastidio, meglio toglierli subito dalle labbra.

I più efficaci

È giunto dunque il momento di provarli: abbiamo selezionato i migliori lip maximizer da acquistare comodamente online.

Il Brilliant Signature Plump di L’Oreal contiene acido ialuronico e collagene per idratare a fondo le labbra e volumizzarle in maniera prolungata. dal finish lucidissimo, è disponibile in diverse colorazioni, anche perlate.

In soli 5 minuti, il lip plumper di TruuMe regala labbra volumizzate. Il merito è degli ingredienti naturali come olio di jojoba, menta piperita, vitamina E ed estratto di zenzero. Può essere utilizzato anche sopra il rossetto come step finale.

Il lip maximizer di Dior è uno dei più amati per il suo effetto prolungato unito a un colore pieno. Grazie all’acido ialuronico lascia labbra morbidissime, da baciare!

Lip Injection Extreme: il nome del prodotto Too Faced promette subito grandi cose. Si tratta di un siero da utilizzare giorno e notte che col tempo aumenta leggermente il volume e definisce i contorni delle labbra, intensificandone il colore naturale e prolungando la tenuta del rossetto.

Il lip maximizer di GL-Turelifes è un lucidalabbra dalla consistenza oleosa e dalla profumazione mentolata molto fresca. Oltre a riempire le labbra, perfezione il loro colore rendendolo più omogeneo e migliorando l’applicazione di rossetti e lucidalabbra.