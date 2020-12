Che sia fare sport il vostro buon proposito per il nuovo anno oppure che vogliate sgranchire le gambe dopo un lungo pranzo natalizio, servono giacche leggere, tecniche e confortevoli.

I vantaggi e i benefici che dà passeggiare regolarmente solo molteplici, non solo per mantenerci in forma ma anche per la nostra salute. Per farlo, possiamo scegliere capi studiati appositamente ma dal design glamour: mai come quest’anno, moda e sport si sono fusi e ispirati a vicenda.

Giacche leggere: tecniche ma cool

Nel rispetto delle norme in vigore durante le festività, fare una bella camminata mi farà sentire subito meglio, soprattutto se fatta a ritmo sostenuto. Riattiva muscoli e metabolismo, migliora la digestione, permette di rompere il circolo vizioso della pigrizia, soprattutto se non fate sport da tanto tempo.

Diamo un’occhiata alle giacche leggere e tecniche più belle e pratiche.

Tommy Hilfiger – Giacca leggera

Foto | Tommy Hilfiger

Bellissima giacca in tessuto tecnico leggerissima e dal taglio sportivo ma elegante. Realizzata parzialmente con materiale riciclato.

Shein – Giacca a vento con zip color block

Foto | Shein

Tra le giacche leggere sportive, questa è sicuramente una delle proposte più moda. Infatti si ispira direttamente allo stile anni 80, tra ampie maniche e colori sgargianti.

Urban Classics – Three Tone giacca a vento

Foto | Urban Classic

Traspirante, comoda e dal design contemporaneo: una giacca urbana perfetta per lo sport come per la vita di tutti i giorni.

Superdry Sport – Giacca impermeabile Hydrotech Harpa

Foto | Superdry Sport

Tagli sartoriali e ispirazioni giapponesi per questo brand, che produce abbigliamento tecnico per chi non vuole rinunciare a uno stile ricercato.

Nike Sportswear – Giubbotto Bomber

Foto | Nike

Nel vastissimo mondo Nike, abbiamo selezionato questo bomber lucido che coniuga alla perfezione la praticità pensata per l’attività sportiva a uno stile super cool, perfetto anche per la sera.

