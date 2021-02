Tanti i piumini da donna invernali lunghi e corti tra cui scegliere, le griffe specializzate in questo settore pensano ogni anno capispalla di tendenza ispirati ai trend del momento, ma anche forme più classiche dedicate a chi preferisce uno stile più femminile. I piumini 100 grammi sono da sempre quelli perfetti per i primi mesi freddi, ma nelle nuove collezioni non mancano piumini imbottiti in forme oversize o sfiancate per ogni esigenza. Quali sono i piumini inverno 2021 da non lasciarsi scappare? Tanti modelli tra cui scegliere, tonalità e nuances in palette e stili differenti, dal più elegante al più casual… ecco come completare l’outfit con stile!

Piumini 100 grammi

I piumini 100 grammi si caratterizzano per un peso minore rispetto a quelli pensati per il freddo intenso, previsti in forme spesso molto corte oppure sfiancate, con o senza cappuccio.

piumino 100 grammi | Foto Colmar

Nel campo dei piumini per le donne, questi sono quelli più spesso indossati in coordinato con gonne e abiti bon ton, ma non solo. I piumini 100 grammi possono completare look all day long con jeans, leggings in pelle o tute sportive. Per uno stile casual e semplice impossibile non citare il classico modello Colmar, perfetto per il periodo autunnale o primaverile, dal tessuto idrorepellente e morbido al tatto.

Leggi anche I piumini Moncler dell’inverno 2021

I piumini corti per l’inverno

Se amate i piumini invernali corti, troverete modelli per tutti i gusti nelle nuove collezioni. Molti brand di moda propongono piumini corti con superficie trapuntata, con cappuccio oppure con collo alto Le tonalità variano: il total black è sicuramente il più richiesto, perché facile da abbinare; i piumini corti, però, sono declinati anche in toni molto chiari come il bianco e l’avorio, per un tocco più chic e trendy.

piumino corto | foto timberland

Negli ultimi anni abbiamo visto sfilare sulle passerelle delle seguitissime fashion week anche piumini corti in forme oversize. Il crop top rimane uno dei protagonisti della fredda stagione. Ma non solo: alcune case di moda puntano su modelli dal collo ampio da personalizzare con una cintura in vita.

Foto Valentino

Se preferite seguire le tendenze, per quest’anno non potrete lasciarvi sfuggire il piumino dal finish lucido.



I piumini invernali da donna lunghi

Abiti in stile vittoriano, il piumino invernale si fa sempre più lungo, elegante e con un leggero tocco vintage, proprio come i modelli proposti da Valentino. Le case di moda puntano ad una ricca gamma di colorazioni, mentre brand fast fashion realizzano anche piumini con bottoni che imitano la forma di cappotti dallo stile più elegante.

piumino lungo | foto woolrich

Il piumino lungo è il must di ogni inverno, ideale da indossare sopra un long dress o una gonna con stivali alti. Ecco perché è importante scegliere non solo il modello giusto, ma anche la tonalità perfetta. Per essere certe di poter indossare lo stesso modello per diversi anni, optate per il total black o per una tonalità più calda come il rosso. Il modello più giovanile e sportivo è corredato da cappuccio o da cinture coordinate in vita.

Foto Moncler

Non vi resta che scoprire i modelli di tendenza per l’inverno 2021!