Le migliori creme rassodanti per una silhouette scolpita? Ecco la nostra classifica

Autentico cruccio per ogni donna, lassità cutanea e gambe pesanti interessano purtroppo quasi tutte, fatta eccezione di davvero poche elette: molto spesso, infatti, specialmente con l’avanzare dell’età o a causa di uno stile di vita eccessivamente sedentario e/o alimentazione scorretta, la pelle tende a perdere di tono. E, di frequente, a ciò si combina l’insorgere della tanto odiata cellulite.

Fortunatamente però accorre in soccorso tutta una moltitudine di prodotti -validissimi- per quanto riguarda la bodycare routine, suggeriti da brand cosmetici di rilievo e da realtà in crescita: sì, le creme rassodanti per il corpo rappresentano un prodotto che ogni donna dovrebbe avere nel proprio nécessaire. Così come le creme idratanti viso e quelle per il corpo, anche la scelta dei trattamenti corpo anticellulite deve essere mirata a rispondere ad esigenze specifiche e del tutto personali, agendo possibilmente su più fronti.

Ecco perché abbiamo raccolto le migliori creme rassodanti in una breve classifica, pensata per tutte le donne che ne necessitano!

Sol de Janeiro: Brazilian Bum Bum Cream

Foto Instagram @soldejaneiro

Sol de Janeiro ha ideato a tal proposito una crema per il corpo a rapido assorbimento che aiuta a rassodare e levigare la pelle: l’ ingrediente segreto? Il guaranà, una pianta che arriva dall’Amazzonia ed il cui frutto è ricco della caffeina più potente al mondo! L’effetto è potenziato inoltre da un mix di burro di cupuaçu (fortemente nutriente), açai ( un potente antiossidante) ed olio di cocco.

Dopo un vigoroso massaggio la pelle appare subito più vellutata, mentre la formula contribuisce a levigare e a rassodare. La fragranza al pistacchio e caramello, poi, ne lascia al di sopra un profumo delicato ma delizioso.

Bottega Verde: trattamento corpo in crema ai sali del Mar Morto

Foto Credits | Bottega Verde

Dalla texture ricca e cremosa, questo trattamento in crema anticellulite targato Bottega Verde sfrutta le proprietà benefiche dei Sali del Mar Morto insieme a caffeina ed escina, per esercitare un’azione tonificante sulla pelle: stimolanti e protettive, agiscono in sinergia per contrastare gli inestetismi

La particolare profumazione è data dal mix di oli essenziali ad alto potere tonificante, ed il massaggio -se eseguito con movimenti circolari dal basso verso l’alto- aiuta ad ottenere maggior levigatezza.

Freshly Cosmetics: Hyaluronic Energy Body Serum

Foto Instagram @freshlycosmetics_it

Ultimo ma non per importanza, l’ormai noto Hyaluronic Energy Body Serum di Freshly contribuisce a tonificare mentre drena i liquidi in eccesso, riducendo così la circonferenza di girovita, cosce e fianchi fino a grazie all’azione dell’ultramarine active: la microcircolazione viene stimolata, e si possono notare miglioramenti su vene varicose e altri problemi derivati dalla cattiva circolazione.

La sensazione di sollievo è praticamente immediata, complice soprattutto l’ effetto rinfrescante e calmante rilasciato dalla texture sottile ed a rapidissimo assorbimento.