Festival di Venezia 2022: i beauty look che ci hanno fatto innamorare

Ed eccoci qui, puntuali: il momento dell’anno dedicato alla tanto attesa quanto discussa mostra del Cinema di Venezia è arrivato, e con lei i beauty look tra i più ricercati di sempre. Uno scorcio su quelle che saranno le tendenze make-up dell’autunno 2022/2023, e che non vediamo l’ora di sperimentare. Di seguito, ecco quali celebrities ci hanno fatto vivere ad occhi aperti il sogno di poter calcare il red carpet agghindate da capo a piedi!

Jodie Turner Smith: sofisticata e d’impatto

Jodie Turner Smith – Foto Instagram @waymanandmicah

Ci tocca ammetterlo: la visione di Jodie Turner Smith ci ha letteralmente folgorato. L’attrice britannica ha sfoderato un beauty look iper scenografico, all’insegna della sofisticatezza più assoluta, complice probabilmente l’audace hairstyle dal piglio “boyish” la cui presenza poco casualmente compare tra i tagli corti di tendenza per l’ autunno a venire. Questo era reso raffinatamente vintage dall’acconciatura sleek ed annessi boccoli fissi, i quali inevitabilmente non potevano che fare da cornice all’intrigante trucco occhi.

Ed è proprio su di esso che si è retto l’intero make-up: un Cat-Eyes fortemente grafico, giocato sui toni duocromatici del pigmento color tramonto. Completavano il tutto la base dewy ed il gloss ad effetto bagnato. Voto? Dieci.

Julienne Moore: letteralmente radiosa

Julianne Moore – Foto Instagram @ste_poska

La meravigliosa Julianne Moore sul red carpet è stata letteralmente mozzafiato: qui i capelli dell’attrice erano raccolti in una classica e lineare coda bassa, un’acconciatura semplice impreziosita però dal maxi fiocco nero. Sull’impeccabile base viso, radiosa ed impalpabile, spiccavano le gote accese dal blush color pesca e gli ombretti scelti nella palette del viola. Il rossetto sheer dalla finitura specchiata? Un tocco di classe che aggiunge luce extra -quasi superflua- al tutto.

Madalina Ghenea ed il suo look intenso e giocoso

Madalina Ghenea – Foto Instagram @officialmadalinaghenea

Arriviamo ora a Madalina Ghenea: la modella rumena ha saputo incantare portando la giusta dose di freschezza all’evento grazie ad un beauty look grafico ma discreto al contempo, rigorosamente firmano Charlotte Tilbury. Le tonalità, calde e profonde, apparivano soffuse sul suo viso in perfetto equilibrio con i colori naturali che lo caratterizzano.

Allo smokey eyes nelle nuances del bronzo era abbinata una coda di eyeliner sfumatissima, ripresa nelle giocose linee ondulate postene al di sopra. Il rossetto rosa freddo dal finish vellutato chiudeva il look in tutta sobrietà. Approvatissimo!