Sì, il long bob di Michelle Pfeiffer è epico come sembra

Rimediate spazio -anche uno piccolo- tra le 10 maggiori tendenze da non perdere per i propri capelli quest’anno: l’audacia di Michelle Pfeiffer merita un posto d’onore tra di esse con il long bob più virale delle ultime ventiquattr’ore. La bell’attrice ha coraggiosamente deciso di approcciarsi alle ormai prossime festività con un nuovo look e, per giunta, degno di nota. Pare che la sua storica, fluente chioma bionda abbia subito il famigerato “big chop” (o quasi) vedendosi prontamente sostituire da un caschetto lungo e sbarazzino il quale, inutile dirlo, ha già fatto innamorare tutti.

Diverso dal più attualmente-in voga box bob per drasticità e lunghezza, questo taglio medio è assolutamente da annoverare tra le grandi tendenze capelli dell’anno nuovo, se non per originalità sicuramente per la sua immensa versatilità. Perché? Perché il long bob è la soluzione perfetta sia per le più giovani che per le più mature che si stanno, con cautela, avvicinando al desiderio di rinfrescare la propria chioma.

Tutte come Michelle Pfeiffer: il nuovo taglio super versatile che sta facendo impazzire il web

Michelle Pfeiffer – Foto Instagram @michellepfeifferofficial

Artefice dello stilosissimo “misfatto” l’hairstylist di fiducia dell’attrice, Chris McMillan, il quale ha in men che non si dica regalato a Michelle Pfeiffer un sofisticato Clavicut caratterizzato da lunghezze sfilate e dinamiche. Un gran cambiamento rispetto all’usuale taglio lungo portato dalla donna, siamo d’accordo, ma non così azzardato se si pensa alla facilità di acconciare anche questa misura con pieghe tra le più disparate. Voto? Per noi, dieci.