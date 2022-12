Tre tendenze capelli che vedremo galoppare nel 2023

Una tattica infallibile per andare incontro all’anno nuovo con una grande sferzata di rinnovata energia a fare da motore? Le donne più impavide lo sanno bene: urge un cambio look all’orizzonte. Ecco di seguito a quali tendenze capelli affidare tale arduo compito nel 2023.

Quella per la frangia sarà un’autentica mania

Lily Collins – Foto Instagram @lancomeofficial

Credi che sia giunto il momento di rinfrescare un taglio oramai fin troppo anonimo? La soluzione è gentilmente offerta dalle più recenti passerelle, le quali vedono, ancora una volta, la frangia al vertice delle tendenze capelli più in voga del nuovo anno: leggera e sbarazzina, parliamo del giusto compromesso per conferire maggior carattere a qualsivoglia taglio lungo senza per questo sconvolgerne eccessivamente l’aspetto. I pentimenti? Prontamente rimandati al 2024.

Layered Curve Cut: regnano (ancora) i capelli scalati

Chiara Ferragni – Foto Instagram @lancomeofficial

Le lunghezze pari, sia su tagli lunghi che tagli di capelli medi, potrebbero presto essere presto sconvolte da dinamiche scalature atte a regalare movimento alla chioma, note come Layered Curve Cut. L’impronta è quella del cosiddetto “taglio a V”, ma caratterizzato da estrema pienezza grazie a ciocche sfilate su più livelli: quelle in prossimità del volto appariranno molto corte, circa ad altezza mento, scendendo man mano più lunghe verso la clavicola ed oltre per creare extra volume.

I capelli a caschetto del 2023 hanno un nome, ed è box bob

Dua Lipa – Foto Instagram @yslbeauty

Per chi aspira, invece, ad un cambio look drastico e coraggioso ecco il caschetto far capolino tra i tagli corti più ambiti nel 2023: ben più audace del long bob, il carré del futuro prende il nome di box bob e si differenzia dal primo non solo per lunghezza, ma anche per le estremità smussate che accarezzano il mento con un risultato ancora più geometrico, denso e pieno.