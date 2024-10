Cosa non indossare mai a un matrimonio: gli scivoloni da evitare, dai colori all’abito

Matrimonio: sì al glamour, no agli eccessi! Scopri come essere l’invitata più chic senza rubare la scena alla sposa

Partecipare ad una cerimonia importante come le nozze è sempre un evento speciale, ma è anche una vera e propria prova di stile. Come vestirti se sei invitata a un matrimonio? Scegliere l’outfit giusto non è mai semplice, perché il look perfetto richiede di bilanciare eleganza e discrezione. E ci sono delle regole non scritte, ma ben precise, che stabiliscono cosa non indossare mai quando si è invitate a un matrimonio.

Se sbagliare è umano, nel contesto di una cerimonia nuziale un errore di stile può diventare un vero disastro, non solo per chi lo commette, ma anche per chi lo osserva. Per evitare che tu possa finire nella lista degli ospiti con l’abbigliamento meno adatto, ecco una guida su cosa non indossare mai a un matrimonio.

Cosa non indossare mai a un matrimonio: i colori NO

Un errore classico è indossare il bianco. Nonostante la tentazione di scegliere questo colore per la sua eleganza e freschezza, resta assolutamente fuori discussione in occasione di un matrimonio, a meno che non sia specificamente richiesto dagli sposi. Questo è il giorno della sposa, e la tradizione vuole che sia lei l’unica a sfoggiare il bianco, il simbolo di purezza e unicità. Infrangere questa regola potrebbe far storcere il naso a molti, soprattutto alla festeggiata. Inoltre il bianco tende ad attirare l’attenzione, un aspetto che potrebbe essere visto come un tentativo di rubare la scena.

Non meno problematico è il nero, anche se questa tonalità ha recentemente guadagnato un po’ di tolleranza specialmente per i matrimoni serali o formali. Tuttavia, indossare un abito completamente nero può trasmettere un messaggio di lutto, poco appropriato per una celebrazione che invece dovrebbe essere sinonimo di gioia e allegria. Se proprio non riesci a rinunciare al nero, magari perché ti fa sentire elegante e sicura di te, opta per un abito dai dettagli colorati o per accessori che alleggeriscano il tono complessivo. Evitare l’austerità è fondamentale: un matrimonio non è un funerale.

Un altro errore da evitare è indossare colori troppo accesi o fantasie esagerate. Anche se l’idea è di essere allegri e festosi, è meglio non esagerare con tonalità fluo o stampe troppo stravaganti. Scegliere un vestito con una stampa leopardata o con un mix di colori neon può farti sembrare più pronta per una discoteca che per una cerimonia di matrimonio. Opta per tinte pastello, o comunque per colori tenui e armoniosi: è sempre una scelta vincente. Ricorda che, in un matrimonio, è importante essere eleganti e appropriati, non necessariamente i più appariscenti.

Gli errori da evitare quando ci si veste per un matrimonio

Un altro punto critico è il livello di formalità. Presentarsi a un matrimonio vestiti troppo casual è un vero e proprio scivolone. Anche se l’invito indica una cerimonia informale, è sempre meglio essere leggermente più eleganti che troppo rilassati. I jeans, per esempio, sono un chiaro “no”.

Non importa quanto costosi o ben tagliati siano: il denim è sempre associato al tempo libero, e quindi inadatto a un’occasione solenne come un matrimonio. Lo stesso vale per le t-shirt, che rischiano di dare l’impressione che tu non abbia preso sul serio l’evento.

Matrimonio cosa non indossare: no a mise troppo provocanti

Una trappola in cui è facile cadere, specialmente per le donne, è esagerare con la sensualità. Certamente, nessuno vuole sembrare poco attraente, ma i matrimoni non sono l’occasione giusta per abiti troppo provocanti.

Gli scolli vertiginosi, le gonne eccessivamente corte e le trasparenze spinte rischiano di distogliere l’attenzione dalla sposa, e ciò può risultare inappropriato. Invece è preferibile puntare su un look raffinato e sobrio, che esalti la femminilità senza risultare eccessivo.

Scarpe, evita tacchi esagerati

Ma non è solo una questione di abiti. Anche le scarpe possono rappresentare una trappola. A meno che non si tratti di un matrimonio sulla spiaggia o in un contesto molto informale, indossare infradito o sandali troppo semplici è da evitare. Anche le scarpe troppo alte, che magari ti fanno sentire una diva ma ti costringono a camminare come un fenicottero in bilico, possono essere una scelta rischiosa.

Ci sono tante scarpe da cerimonia eleganti, raffinate e di tendenza tra le quali scegliere il modello adatto. In fondo, un matrimonio è un evento lungo: tra la cerimonia, il ricevimento e le ore passate a ballare, è fondamentale sentirsi comode.

No a trucco e acconciature troppo appariscenti

Il trucco e i capelli, ovviamente, completano il quadro. Anche qui, esagerare è pericoloso. Se il make-up è troppo vistoso o i capelli sembrano una scultura barocca, rischi di sembrare fuori luogo. Il trucco da invitata a un matrimonio dovrebbe essere fresco, naturale, in grado di esaltare i lineamenti senza coprirli.

Evita look da passerella e scegli un’acconciatura da invitata adeguata, che non richieda più lacca di quanta be usi la sposa! Anche qui, la parola d’ordine è moderazione.

Dress code per matrimoni: regole d’oro per non sbagliare

Un altro aspetto importante da considerare è il rispetto per il tema del matrimonio. Se gli sposi hanno richiesto un dress code specifico è buona norma attenersi alle indicazioni. Presentarsi in un look completamente fuori tema potrebbe essere visto come una mancanza di rispetto. Se trovi indicazioni come “black tie” significa che dovrai optare per un abito da sera formale, mentre con “cocktail attire” puoi scegliere un vestito più leggero, ma comunque elegante.

Se il matrimonio si svolge all’aperto o in spiaggia ed ha un tema boho-chic, arrivare in un completo da sera nero risulterebbe quantomeno fuori luogo. Le regole possono essere più rilassate, ma come già detto non bisogna cadere nell’errore di scegliere outfit troppo casual. Allo stesso modo, se il matrimonio è molto formale e tu opti per un abito leggero e sbarazzino, potresti sentirti fuori posto per tutta la giornata

Il segreto è sempre leggere attentamente l’invito e, se non sei sicura di quale sia il livello di formalità richiesto, chiedere direttamente agli sposi è sempre la scelta più saggia.

Comprendere cosa non indossare a un matrimonio è una questione di buon senso, eleganza e rispetto per gli sposi. Ricorda sempre che il matrimonio è un momento importante per chi lo celebra, e l’attenzione dovrebbe essere rivolta agli sposi, non agli ospiti. Con un po’ di attenzione e cura nella scelta del tuo outfit, puoi essere sicura di evitare errori di stile e di goderti al meglio la giornata senza pensieri. Dopotutto, l’unico vero protagonista di un matrimonio dovrebbe essere l’amore!