Acconciature matrimonio, 5 trend irresistibili per l’invitata perfetta

Sei invitata a un matrimonio e cerchi l’acconciatura perfetta per il grande giorno? Scopri le 5 tendenze capelli più hot del 2024 per essere l’invitata più stylish.

L’abito da cerimonia e gli accessori sono la prima cosa di cui ci mettiamo alla ricerca quando ci arriva l’invito ad un evento formale. Ma la ciliegina sulla torta per completare il look da invitata al matrimonio sono le acconciature di capelli. Bisogna trovare quella più adatta a valorizzare il viso e l’outfit che abbiamo scelto. Una volta trovata l’acconciatura bisogna scegliere il make up. Leggi la nostra guida su come realizzare il trucco perfetto da invitata al matrimonio.

Ma intanto, se cerchi ispirazione per un look capelli che sia al tempo stesso elegante e di tendenza, sei nel posto giusto: semi-raccolti, trecce, chignon…tra i trend hair style del 2024 c’è solo l’imbarazzo della scelta! Scopriamo insieme 5 proposte di acconciature irresistibili per trovare quella ideale per te ed essere l’invitata più chic al matrimonio.

Acconciature da sogno per l’invitata al matrimonio: lo chignon

Lo chignon è un’icona di eleganza che si adatta a qualsiasi stile. Puoi optare per uno chignon basso e morbido, perfetto per un’atmosfera romantica e boho-chic. Oppure per uno chignon alto e strutturato, ideale per un matrimonio più formale. Tra le ultime tendenze acconciature c’è poi lo chignon arricchito con trecce sottili o accessori scintillanti.

Se hai i capelli lunghi puoi creare un effetto messy lasciando qualche ciocca libera intorno al viso, oppure optare per uno chignon basso e stretto fermato con forcine decorative. Se invece i tuoi capelli sono medi puoi utilizzare dei bigodini per creare volume e movimento prima di raccogliere i capelli in uno chignon, oppure creare un bun più casual.

Hai i capelli corti e vuoi realizzare uno chignon per il tuo look da invitata al matrimonio? Aumenta il volume utilizzando prodotti volumizzanti e crea delle cotonature per dare più corpo ai tuoi capelli. Poi raccogli i capelli in una coda bassa e dividila in tre ciocche. Intrecciale e avvolgile su se stesse, creando un gioco di volumi e texture. Fissa il tuo chignon con delle forcine e, se vuoi, aggiungi degli accessori come forcine gioiello o fiori.

L’eleganza e versatilità dei semi-raccolti

Le acconciature semi-raccolte, come quella alla Brigitte Bardot sfoggiata dalla madrina del Festival del Cinema di Venezia 2024 Sveva Alviti, sono la scelta ideale per chi è invitata a un matrimonio e vuole un look sofisticato senza rinunciare alla lunghezza dei capelli. Puoi scegliere tra semi-raccolti laterali o con trecce e personalizzare l’acconciatura con coroncine, nastri o fermagli oppure con ciocche arricciate. Gli accessori possono trasformare anche un semplice raccolto in qualcosa di speciale e adatto all’occasione.

Per un look romantico crea un semi-raccolto laterale con una treccia a spina di pesce e lascia alcune ciocche libere per incorniciare il viso. Per un matrimonio più elegante puoi realizzare un semi-raccolto alto con un ciuffo laterale fermato da un fermaglio gioiello. Se hai i capelli medi, puoi creare un volume extra alla parte superiore dei capelli e fermarla con delle forcine, lasciando le punte morbide sulle spalle. Anche con i capelli corti puoi realizzare un effetto semiraccolto, utilizzando prodotti texturizzanti e raccogliendo solo la parte superiore dei capelli.

Trecce, le acconciature ideali per l’invitata a un matrimonio romantico e boho-chic

Le trecce sono un’opzione versatile, affascinante e di grande tendenza tra le acconciature autunno-inverno 2024. Puoi scegliere tra trecce classiche, a spina di pesce, a cascata o intrecciate con fiori o nastri. Per un look boho-chic crea una treccia laterale e decorala con un fiore fresco o un nastrino colorato.

Per un’occasione più formale invece puoi realizzare una corona di trecce intorno alla testa impreziosita da un fermaglio elegante. Se hai i capelli medi, puoi creare una treccia a spina di pesce intorno alla testa, lasciando alcune ciocche libere sul davanti. Se porti i capelli corti puoi realizzare delle piccole trecce laterali oppure intrecciare alcune ciocche nella parte superiore della testa.

L’eleganza senza tempo delle Onde Hollywood

Le Hollywood Waves, onde larghe e morbide, sono acconciature retro ma sempre super chic, che richiamano tutto il glamour e la femminilità delle icone del passato: perfette se sei invitata ad un matrimonio serale, possono essere portate sia sciolte che raccolte in un’acconciatura più elaborata.

Per creare delle onde morbide e naturali utilizza un ferro arricciacapelli di diametro medio. Puoi lasciare i capelli sciolti sulle spalle, oppure raccogliere una parte dei capelli in una coda bassa o in uno chignon morbido. Se hai i capelli medi crea delle onde più definite e raccogli i capelli in un’acconciatura laterale. Con i capelli corti invece puoi creare un effetto mosso con un diffusore, e fissare il tutto con della lacca.

Capelli lisci e lucenti: minimalismo chic

Se preferisci un look più minimalista e sofisticato i capelli lisci e lucenti sono la scelta perfetta. Puoi optare per una riga centrale o laterale e valorizzare il tutto con un accessorio elegante. Per un effetto liscio perfetto utilizza una piastra e applica un siero lucidante.

Puoi lasciare i capelli sciolti oppure fermarli dietro l’orecchio con un fermaglio gioiello. Se hai i capelli medi, puoi creare una coda di cavallo bassa e liscia, oppure realizzare un raccolto basso e stretto. Anche con i capelli corti puoi ottenere un effetto liscio e lucido utilizzando un prodotto lisciante e una spazzola.

Consigli Extra

Scegli l’acconciatura in base al tuo viso e al tuo outfit: quella giusta deve valorizzare i tuoi tratti e abbinarsi perfettamente al tuo abito.

Prova l’acconciatura qualche giorno prima: in questo modo avrai modo di verificare se ti piace e di apportare eventuali modifiche.

Fissa bene l’acconciatura: utilizza prodotti specifici per mantenere l’acconciatura in ordine per tutta la durata dell’evento.

Divertiti! L’acconciatura deve farti sentire bella e sicura di te stessa.

Questa guida ti sarà sicuramente utile per scegliere l’acconciatura perfetta per il matrimonio al quale sei invitata. Ricorda, l’importante è sentirsi a proprio agio e splendere in questo giorno speciale!