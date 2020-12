Capi must have di Zara e Mango da comprare con i saldi

L’inizio dei saldi invernali è sempre più vicino. Lasciandoci alle spalle il 2020, l’anno nuovo potrebbe essere l’occasione giusta per rinfrescare il proprio guardaroba e sconti e promozioni il momento migliore per farlo.

Inoltre, con i saldi invernali avrete sicuramente la possibilità di aggiudicarvi alcuni capispalla che non possono assolutamente mancare per i mesi più freddi dell’anno e magari anche quella giacca o quel paio di scarpe un po’ fuori dalla vostra comfort zone che adorate ma non avete mai avuto il coraggio di comprare.

Per non arrivare impreparate, vi proponiamo una selezione di capi e accessori must have di Zara e Mango.

I Mocassini

I mocassini sono sicuramente tra le scarpe da avere quest’anno. Oltre ad essere di tendenza, sono facili da abbinare e stanno bene sia con i jeans che con gli abiti.

Zara propone dei mocassini neri, già in saldo, piuttosto classici, con fascia sulla parte anteriore e suola spessa.

Foto Zara | Mocassini neri con suola track

Se invece siete delle amanti dei mocassini con dettagli, sul sito e nei negozi Mango trovate questi bellissimi mocassini in finta pelle, effetto serpente, con maxi catena sul davanti.

Foto Mango | Mocassini con catena

Gilet, il “maglione del nonno” da acquistare in saldo

Quest’anno i gilet hanno letteralmente fatto impazzire tutte le amanti della moda. Tinta unita, a fantasia, corti e lunghi, questi capi d’abbigliamento sono entrati di diritto da i preferiti dei nostri guardaroba.

Il modello proposto da Zara è in misto lana, con scollo a v, tasche anteriori e chiusura frontale con bottoni gioiello. Questo capo è perfetto da abbinare con una maglietta bianca e un paio di jeans o pantaloni neri, prendendo spunto dalla modella in foto.

Foto Zara | Gilet jacquard misto lana

Se invece preferite orientarvi verso uno stile più classico, durante i saldi potreste scegliere questo gilet di Mango, disponibile però solo online, con scollo a v ed estremità a coste.

Foto Mango | Gilet magli collo a V

Jumpsuit

Anche Chiara Ferragni adora le jumpsuit, in particolare quelle corte, nei più classici tessuti invernali, e le sfoggia abbinandole a calze velate e stivali, dagli UGG ai combact boots.

Se volete copiare il suo stile, vi basterà scegliere durante i saldi una jumpsuit corta come quella di Zara, color cammello, con scollo a v, maniche lunghe e chiusura frontale con bottoncini. Comoda e iper stilosa.

Foto Zara | Tuta corta in maglia

Per tutte coloro che invece vogliono stare comode e con le gambe coperte, la jumpsuit proposta da Mango potrebbe essere l’acquisto vincente da fare durante i saldi.

Questo modello in particolare è realizzato con fibre e/o processi di produzione sostenibile e che riducono l’impatto ambientale. Inoltre, ha il collo stondato, le maniche corte, taglio dritto e chiusura regolabile.

Foto Mango | Abito a tuta lungo maglia

Mom Jeans

I mom jeans sono tra i capi da acquistare assolutamente durante i saldi. Oltre ad essere semplici da abbinare, stanno bene a tutte. Questo li rende dei jeans da avere nel guardaroba, magari in diversi lavaggi e con dettagli particolari.

Per puntare sulla semplicità, se siete al vostro primo paio di mom jeans, potreste scegliere uno dei modelli proposti da Zara.

Oltre ad avere un effetto slavato, cinque tasche e classica chiusura frontale con cerniera e bottone, questi jeans fanno parte della linea JOIN LIFE, che comprende prodotti realizzati con almeno il 50% di cotone organico.

Foto Zara |Jeans Z1975 Mom Fit

Anche Mango propone diversi modelli mom jeans assolutamente perfetti da acquistare durante i saldi. Il modello “basic” è disponibile in diversi lavaggi, compresi grigio, nero e bianco, e anche questo è realizzato in maniera eco sostenibile.

Foto Mango | Jeans mom fit

Chains bag

Quest’anno le chains bag sono di gran moda e Zara e Mango ne hanno proposte diverse nelle loro collezioni autunno-inverno.

Durante i saldi potreste optare per l’acquisto di questa borsa nera in pelle con tracolla regolabile a catena e interno foderato con tasca di Zara.

Foto Zara | Tracolla con catena in suede

Se alla borse a tracolla preferite i modelli a baguette, Mango ha l’accessorio che fa per voi. Tra le tante bag del marchio, noi vi proponiamo questa, disponibile in color cipria e in nero, con tracola a catena e pratica chiusura con cerniera.

Foto Mango | Borsa baguette catena

Cappotto, il capospalla da comprare durante i saldi

Per tutte coloro che stanno meditando l’acquisto di un cappotto, anche particolare, i saldi sono il momento propizio.

Se siete alla ricerca di un modello di tendenza, semplice ma d’effetto, il piumino imbottito di Zara fa al caso vostro. Questo capo, oltre ad essere water repellent, ha il cappuccio removibile e regolabile con lacci ed è in nylon e poliestere.

Foto Zara | CAPPOTTO IMBOTTITO WATER AND WIND PROTECTION

Per tutte coloro che invece preferiscono rimanere sul classico, questo modello di Mango è il capospalla giusto da acquistare con i saldi. Oltre ad essere realizzato con fibre sostenibili, questo capotto è in misto lana, con motivo fatto a mano, collo con risvolto e chiusura con laccio.