Tendenza jumpsuit: comoda, versatile e perfetta per l'inverno

Ci sono diversi casi in cui, non sapendo davvero cosa mettersi, in inverno si opta per un vestito semplice abbinato ad un cardigan o a un maglione over. Quest’anno, però, c’è un altro capo di gran tendenza perfetto per questo tipo di occasioni: la jumpsuit.

Questo capo d’abbigliamento è perfetto per le più indecise. Inoltre, oltre a facilitare la risposta alla più classica delle domande, “cosa mi metto?”, è anche comodo, versatile e iper stiloso.

La jumpsuit è diventata un capo immancabile nel guardaroba ed è proposto da tutti, dai brand luxury, che le hanno anche portate in passerella, a quelli low cost.

Se siete indecise, ci teniamo a sottolineare che oltre a trovarle in tantissimi tessuti, anche perfetti per la stagione più fredda, le jumpsuit possono essere indossate davvero con tutto, dalle sneakers ai combact boot, dai texani alle stringate. Ma non solo. Possono anche essere abbinate ai nostri cardigan e maglioni preferiti, o ai capi spalla del momento, come le pellicce o i teddy coat.

Ecco quindi per voi una serie di proposte di jumpsuit che non potete lasciarvi scappare per seguire il trend del momento ed essere davvero alla moda.

La jumpsuit mini in lana indossata da Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è la guru per eccellenza in fatto di tendenze. Di recente l’influencer ha indossato, abbinato ad un maxi teddy coat, una jumpsuit corta in lana con scollo ampio e bottoni sul davanti.

In abbinamento, oltre al cappotto, Chiara ha scelto di indossare degli stivali al ginocchio stile combact e una borsa rossa di Lancel Paris.

La versione in stile “tuxedo” di Mango

Se siete alla ricerca di un capo d’abbigliamento davvero elegante, questa jumpsuit di Mango è perfetta per voi.

Questo modello ha uno scollo mediamente profondo sul davanti, una fascia extra large per evidenziare il punto vita e i pantaloni sono a zampa d’elefante, un must di quest’anno.

Elegantissima e pratica, la jumpsuit di Mango, disponibile in nero, è perfetta da abbinare alle vostre decolleté preferite, magari colorate.

Un altro consiglio che possiamo darvi è quello, se decidete di acquistare un capo nero come questo, di puntare sui gioielli. Che siano in oro o argento non ha importanza, perché è comunque sicuro che daranno un punto luce in più al vostro look e vi faranno brillare.

Foto Zalando | Mango – TUXEDO – Tuta jumpsuit

Il modello in lana di Stella McCartney

Parlando sempre di lana abbiamo selezionato per voi, da the DoubleF, la bellissima jumpsuit di Stella McCartney.

Questo modello è prodotto in lana vergine di colore nero, con abbottonatura frontale, scollo a V e maniche lunga. La sua vestibilità comoda la rende perfetta per essere indossa sia di giorno che di sera.

Foto the DoubleF | Stella McCartney – Tuta intera a maniche lunghe nera

La jumpsuit attillata di Band of Stars

Disponibile su Asos, il modello che vi proponiamo è realizzato da Band of Stars, brand che porta “il classico vestito attillato ad un nuovo livello”. Questo marchio infatti propone vestiti super aderenti, pensati per mettere in risalto la silhouette e farvi sentire al top nella occasioni importanti.

Questa jumpsuit in particolare, in un meraviglioso verde scuro, è per tutte coloro che non vogliono rinunciare alle maniche corte, e ad un ampio scollo sulla schiena, anche d’inverno. La vestibilità è fasciante ma anche qui, seguendo il trend dell’anno, il pantalone è stretto sulle cosce ma largo sul fondo.

La proposta “da casa” di Asos Design

No, non ci siamo assolutamente dimenticate che quest’anno le occasioni per vestirsi eleganti sono state ben poche. Proprio per questo abbiamo pensato di proporvi, nella nostra selezione, una versione di jumpsuit più sporty e che può essere utilizzata anche in casa, per essere comunque ordinate nella semplicità.

Ecco quindi il modello proposto da Asos Design, disponibile in tutte le taglie, con scollo a v, chiusura con bottoni parziale e allacciatura con cintura in tessuto in vita. Anche qui il fondo è ampio, per essere comode e seguire la tendenza del momento.

Questo modello è perfetto da indossare con le vostre scarpe da ginnastica preferite, con degli anfibi o degli stivali alti, magari in gomma.

Foto Asos | ASOS DESIGN – Tuta jumpsuit da casa grigia a coste con maniche lunghe e cintura

La jumpsuit in materiale riciclato di Ganni

Se siete amanti dei brand luxury sicuramente adorerete questo modello proposto da Ganni. Questa jumpsuit color sabbia, in 100% poliestere riciclato, ricorda molto le tute da lavoro, ma è iper stilosa e versatile. Potete infatti indossarla come la modella, con un marsupio colorato, molto di tendenza quest’anno, e un paio di stivali col tacco, oppure con scarpe basse o ciò che preferite.

Inoltre, come già detto questa jumpsuit rispetta l’ambiente e per questo il marchio ha deciso di collaborare con l’azienda etica Good on You, per rendere i suoi clienti consapevoli dell’impatto che i loro acquisti hanno sull’ambiente.

Foto Farfetch | Ganni – Tuta intera

Il modello corto in misto lana di Zara

Tra i diversi modelli di jumpsuit proposti da Zara, abbiamo selezionato per voi questo modello corto in misto lana davvero versatile. Infatti, può essere indossato sia di giorno che di sera, abbinato agli accessori giusti.

Per il giorno potreste pensare di abbinarlo con collant velate, sneakers e una giacca lunga sportiva. Per la sera, invece, potreste optare per delle calze fantasia, magari a pois o animalier, con degli stivali sopra il ginocchio e il vostro capo spalla invernale preferito.