Zara ci conquista ancora: la nuova collezione di maglieria è irresistibile

La nuova collezione di maglieria Zara è un inno allo stile e al comfort, ideale per affrontare con eleganza le temperature più rigide. Il brand spagnolo, noto per la capacità di intercettare le ultime tendenze moda e adattarle ai gusti contemporanei, propone una selezione versatile e chic di capi in maglia, capaci di coniugare il design funzionale con un tocco di classe.

Per l’autunno inverno 2024-25 Zara offre una collezione di capi in maglieria in una vasta gamma di opzioni, dai capi basic che si abbinano perfettamente a qualsiasi outfit, a modelli più audaci che riescono a fare da protagonisti di un look. Tra i pezzi più interessanti ci sono i maglioni girocollo, considerati da sempre un must-have del guardaroba invernale, declinati in diverse varianti di tessuti come lana, cotone e cashmere, perfetti per garantire calore e stile senza compromessi.

Nuova collezione di maglieria Zara, 10 capi chiave

La palette cromatica della maglieria Zara per questa stagione è ricca e variegata. Spiccano colori caldi e terrosi come il borgogna, nuance di grande tendenza per questo autunno inverno, il kaki e il marrone, ideali per creare look sofisticati e naturali, mentre tonalità più neutre come il beige e il grigio sono perfette per outfit minimalisti e versatili. Accanto ai colori classici, la collezione introduce anche tocchi di blu scuro, rosso e rosa, per chi vuole aggiungere un pizzico di colore all’outfit.

Dal punto di vista dei modelli, Zara propone capi sia classici che innovativi: maglioni oversize, tagli cropped, cardigan con bottoni metallici e persino top senza maniche per chi ama giocare con strati e texture. Le finiture a coste e i dettagli a trecce in maglia aggiungono profondità e ricchezza ai design, rendendoli perfetti sia per look casual che più raffinati. Ecco una selezione di alcuni dei capi di maglieria più trendy della nuova collezione Zara

1. Maglione cropped girocollo

Questo maglione cropped in 100% lana i color borgogna, con un design a trecce in tinta e finiture a coste, è l’ideale per creare outfit audaci e moderni.

Perfetto da abbinare a una gonna midi in pelle o a jeans a vita alta, è un capo versatile che dona un tocco contemporaneo al guardaroba.

2. Maglia basic punto soft

Un capo basic intramontabile, questa maglia borgogna con collo rotondo è realizzata in un morbido filato e finita con dettagli a coste.

Ideale per look layering, si abbina perfettamente a una giacca oversize o sotto un cappotto strutturato per un look caldo e sofisticato.

3. Maglia con perline cut-out

Questo modello in color grigio antracite si distingue per il collo alto e le maniche lunghe asimmetriche, arricchite da applicazioni di perline.

Un pezzo statement che può essere indossato con pantaloni in pelle nera o una gonna plissettata, per un outfit glamour e di tendenza.

4. Maglieria Zara, il top in maglia a tinta unita

Un top senza maniche in stile gilet, caratterizzato da una chiusura frontale con bottoni dorati, disponibile in quattro colori eleganti: bordeaux, écru, blu scuro e marrone.

Perfetto da indossare sopra una camicia bianca per un look professionale, o da solo per un outfit più casual.

5. Maglia basic a collo alto

Un capo essenziale in lana 100% disponibile in nero e kaki. Con il suo design liscio e il collo alto, questa maglia è perfetta per affrontare le giornate più fredde.

Può essere facilmente abbinata a un blazer per un look formale o a jeans boyfriend per uno stile più rilassato.

6. Maglieria Zara, il cardigan basic

Questo cardigan dal design classico in 100% lana, con finiture a coste e chiusura frontale con bottoni, è disponibile in una gamma di colori vivaci come rosso, rosa e grigio scuro.

Ideale per essere indossato su una camicetta o una t-shirt basic, aggiunge un tocco di eleganza discreta.

7. Maglieria Zara, la giacca di lana verde oliva

Un capo versatile che si distingue per il suo design raffinato e la lavorazione a trecce, che aggiunge profondità e texture al tessuto. Realizzata completamente in lana, oltre ad offrire calore e comfort durante le giornate più fredde, aggiunge all’outfit un tocco di eleganza senza tempo. Il girocollo classico la rende ideale per essere indossata sia in contesti formali che casual.

La chiusura frontale con bottoni tono su tono e le finiture a coste donano un aspetto curato e ben definito. Grazie alla sua vestibilità comoda ma strutturata, questa giacca è perfetta da abbinare a un dolcevita sottile e a pantaloni sartoriali per un look da ufficio elegante, oppure sopra una maglia leggera e jeans per un outfit più casual ma comunque chic.

8. Cardigan in maglia con bottoni

Questa giacca della nuova collezione di maglieria Zara ha un design caratterizzato da un classico collo rotondo, ed è un capo versatile che si adatta a tantissime occasioni. La chiusura frontale con bottoni metallici a forma di sfera aggiunge un tocco di lucentezza e originalità, rendendo questa giacca un vero pezzo forte del guardaroba.

Realizzata in un tessuto morbido ma resistente è ideale per l’uso quotidiano, ma si presta anche a contesti più formali grazie ai dettagli che la elevano dal semplice capo casual. Può essere abbinata a un look sobrio e professionale con pantaloni sartoriali e una camicia bianca, oppure indossata con jeans e stivaletti per un outfit più informale ma comunque chic. Disponibile in una palette di colori classici e raffinati è un must-have per chi cerca un capo versatile e senza tempo.

9. Cardigan in maglia sottile

Un cardigan leggero e versatile, disponibile nei colori marrone e verde azzurro, con una chiusura a bottoni. La texture leggera lo rende un capo perfetto per le serate autunnali, quando il clima è ancora incerto e si ha bisogno di uno strato aggiuntivo senza appesantire il look. Il suo design semplice ma raffinato, con collo rotondo e maniche lunghe, lo rende estremamente facile da abbinare a diversi capi del guardaroba.

Può essere indossato sopra una t-shirt per un look più casual, oppure abbinato a una blusa o a una camicia per creare un outfit più formale e curato. Inoltre, la sua vestibilità slim e la maglia sottile lo rendono adatto a essere stratificato sotto cappotti o giacche nei mesi più freddi, senza creare ingombro. Questo cardigan diventa dunque un capo multifunzionale e pratico, perfetto per affrontare con stile sia le giornate lavorative che i momenti di relax.

10. Maglieria Zara, il top a collo alto

Un top senza maniche con collo alto e giromanica ampio, disponibile in beige, blu scuro e kaki. Perfetto per i mesi autunnali, si può indossare sotto un blazer o sopra una camicia per un look elegante e sofisticato.

In definitiva, la maglieria Zara di questa stagione è perfetta per chi cerca capi versatili e alla moda, che offrono stile e comfort in egual misura. Con la vasta gamma di colori, modelli e materiali, ciascuna di noi può trovare il capo ideale per il proprio stile e le proprie esigenze.