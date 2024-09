Le nuances protagoniste dell’autunno inverno 2024

Quali sono i colori di tendenza per l’autunno inverno 2024? Ecco le nuances più belle su cui puntare per la fredda stagione!

I colori di tendenza per l’autunno inverno 2024 forse ti lasceranno senza parole. Il tuo guardaroba potrebbe diventare più colorato, vivace e romantico, ecco perché dovresti assolutamente iniziare a guardarti attorno e segnarti le nuances da sfoggiare da quest’autunno.

Scopriamo insieme i colori che devi avere nel tuo armadio!

Autunno inverno 2024, i colori di tendenza su cui puntare

Prima di scoprire quali sono i must have della stagione fredda è importante valutare bene quali nuances scegliere per i capi d’abbigliamento da sfoggiare quest’autunno inverno.

Blu sempre più chiaro

Il blu è il classico colore da utilizzare per chi non desidera ottenere un effetto total black troppo spento, eppure per quest’anno la sfumatura più in voga sarà chiara e molto più romantica.

Vicina al color pastello, le collezioni di moda dei brand ci propongono abiti e capi d’abbigliamento autunnali e invernali da indossare in ogni occasione. Anche le sneakers più gettonate abbracceranno questa nuance tanto speciale!

Rosso in tutte le sue sfumature più calde

Una stagione fredda all’insegna dei colori vivaci ed eccentrici, ecco che il rosso entra a far parte delle nuance più in voga dell’autunno inverno.

Da indossare specialmente nella versione rosso fuoco, un colore che solitamente viene privilegiato nel periodo estivo trova posto tra le tendenze della fredda stagione.

Il rosso si declina in maxi dress, cappotti e vestiti in maglia romantici da indossare non solo a Natale, ma anche per i tuoi look da ufficio con tanto di stivale nero abbinato.

A proposito, non perdere gli stivali di tendenza da indossare quest’autunno inverno!

Total brown per un look autunnale

Questo è il colore che richiama un po’ la stagionalità autunnale, eppure ha trovato un posto anche tra le tendenze invernali. Il marrone, in tutte le sue sfumature, può essere indossato in qualsiasi occasione.

Inoltre, le tonalità più romantiche, come il beige e il cioccolato, verranno utilizzati perlopiù per look minimal e quanto più neutri possibile.

Il nero sta bene su tutto

Incredibile come il nero stia prendendo sempre più piede nei look autunnali e invernali. Un colore che spesso viene collegato all’eleganza e ai look da sera, eppure i brand e le maison di alta moda propongono questa nuance per look da giorno e perfettamente in stile casual.

Outfit dalla nuance verde per look più eccentrici

Dal più chiaro a quello più scuro dai riflessi freddi, il verde è senza dubbio uno dei colori dell’autunno inverno 2024. Come si indossa? Abbinalo al bianco e alle sue sfumature, gioca con i colori creando contrasti di nuance che ti permettono di ottenere look più appariscenti e vivaci.

Ad esempio, potresti accantonare per un momento il trench classico e sostituirlo con un capospalla over in versione verde! D’altronde, è un capo di tendenza per l’autunno inverno che non può mancare nel guardaroba.