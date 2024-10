Come vestirsi la sera in autunno, idee di look da copiare

Vuoi essere impeccabile anche nelle serate più fresche? Ecco alcune idee per creare outfit autunnali perfetti per ogni occasione

L’autunno è una stagione che ci regala la possibilità di mixare capi leggeri e più strutturati, giocando con texture, colori caldi e stratificazioni. Scegliere il look perfetto per la sera in autunno significa trovare il giusto equilibrio tra eleganza e praticità, comfort e stile.

Che tu stia pianificando una cena elegante oppure un’uscita con gli amici in città, ci sono molti modi per creare look perfetti che rispondano a ogni esigenza e occasione. Vediamo insieme alcune idee da copiare per vestirsi la sera in autunno.

Come vestirsi la sera in autunno, idee di look

Quest’anno la moda offre sono tante possibilità per vestirsi creando look eleganti e alla moda per ogni serata. La chiave è saper bilanciare capi caldi e confortevoli con quelli leggeri e raffinati, creando stratificazioni che esaltino la figura senza appesantirla.

Gioca con i colori della stagione come il bordeaux, il verde oliva, il cammello e il nero, e non dimenticare l’importanza degli accessori: stivaletti, borse, cinture e gioielli sono gli elementi che trasformeranno il tuo look nelle sere d’autunno da carino a wow!, qualsiasi sia l’occasione. Ecco qualche idea da copiare.

Look street-style, come vestire casual la sera in autunno

Se hai in programma una serata informale, magari per un drink con gli amici o una passeggiata in città, il look street-style è la scelta giusta. L’autunno permette di giocare con capi comodi ma alla moda, che ti tengano al caldo senza rinunciare al tuo stile.

1. Giacca in pelle e jeans baggy

La classica giacca in pelle è sempre un must-have. Puoi abbinarla a un paio di jeans baggy neri o blu scuro e completare il look con un maglione sottile a collo alto.

Ai piedi, opta per degli stivaletti alla caviglia con tacco basso o un paio di sneakers di pelle per un tocco più urban. Questo outfit è perfetto per una serata rilassata e ti assicura il giusto comfort e quel tocco rock che non passa mai di moda.

2. Blazer oversize e pantaloni cargo

Se vuoi aggiungere un tocco sofisticato al tuo look casual, un blazer oversize è la scelta ideale. Abbinalo a un paio di pantaloni cargo, molto di tendenza quest’anno, e delle scarpe da ginnastica di tendenza. Puoi scegliere un top in cotone semplice o una camicia leggermente oversize da portare dentro ai pantaloni. Questo look unisce eleganza e praticità con un tocco di personalità.

3. Maxi cardigan e pantaloni in ecopelle

Per una serata fresca, niente batte il comfort di un maxi cardigan avvolgente. Abbinalo a dei pantaloni in ecopelle e a un paio di anfibi. Questo contrasto tra morbido e strutturato rende l’outfit interessante e perfetto per chi ama uno stile un po’ più grunge ma comunque curato. Gioca con accessori minimal, come orecchini dorati o una piccola borsa a tracolla.

Cena elegante o evento di sera in autunno, gli outfit chic

Per una serata elegante, che si tratti di una cena formale o di un evento speciale, è importante scegliere capi che riflettano un look sofisticato, senza esagerare quindi con tessuti troppo pesanti.

L’autunno permette di giocare con il layering e di utilizzare strati sottili e tessuti come seta, velluto e lana leggera, perfetti per creare abbinamenti chic.

1. Abito in velluto e stivali alti

Il velluto è uno dei tessuti protagonisti dell’autunno. Scegli un abito midi in velluto in colori di tendenza come il verde scuro, il bordeaux o il blu notte. Abbinalo a stivali alti in pelle, che slanciano la figura e sono tra le calzature più trendy di questa stagione. Completa il look con una pochette elegante e gioielli delicati per mantenere il focus sul tessuto ricco del vestito.

2. Tailleur pantalone con camicia di seta

Il tailleur pantalone è perfetto per una cena formale o un cocktail serale. Scegli un modello in tessuto leggero, come lana o cotone misto, in colori neutri come grigio antracite, nero o cammello. Indossa una camicia di seta sottile sotto la giacca, che aggiunge un tocco di lucentezza al look. Ai piedi, delle décolleté nere o sandali con cinturino sottile, se la temperatura lo consente. È un look minimal e chic, che può essere arricchito con una cintura statement o accessori dorati.

3. Gonna plissettata e maglione morbido

Per una serata più rilassata ma comunque chic, un abbinamento di una gonna midi plissettata e un maglione in cashmere è l’ideale. Puoi scegliere una gonna in tessuto lucido, come satin, per dare al look un tocco raffinato. Completa il tutto con degli stivaletti in vernice e una mini bag colorata per aggiungere un accento di colore e freschezza.

Autunno, i look glamour per una sera speciale

Per una serata più glamour, come una festa o un evento particolare, in autunno puoi sfoggiare look che combinano eleganza e carattere. Il segreto? La scelta di accessori giusti e di capi d’impatto.

1. Tuta elegante e tacchi alti

La tuta è una valida alternativa al classico abito da sera. Scegli un modello con taglio sartoriale, magari con scollo a V e dettagli in pizzo o raso. I colori migliori per una serata autunnale sono il nero, il verde bosco o il marrone cioccolato.

Abbina la tuta a dei sandali gioiello o décolleté nude per slanciare ulteriormente la silhouette. Aggiungi orecchini pendenti e una clutch brillante per completare il look.

2. Cappotto lungo e abito sottoveste

Un altro look glamour e molto versatile è l’abito sottoveste, perfetto per una serata elegante. In autunno, puoi abbinarlo a un cappotto lungo in lana, in pelliccia ecologica o in un tessuto morbido come il cashmere.

Questo outfit gioca sul contrasto tra la leggerezza del vestito e la struttura del cappotto, creando un effetto elegante e sofisticato. Scegli stivaletti con tacco o décolleté per dare il giusto slancio al look, e accessori delicati per mantenere l’attenzione sui capi principali.

3. Completo gonna lunga e giacca crop

Per un look che si fa notare, abbina una gonna lunga in seta o raso a una giacca corta strutturata, magari con dettagli gioiello o ricami. Questo outfit è perfetto per una festa o un evento elegante e può essere completato con tacchi vertiginosi e una clutch scintillante. L’effetto sarà moderno, audace e allo stesso tempo sofisticato.