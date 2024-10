Stivaletti, i modelli più trendy e gli abbinamenti da copiare

Dai un tocco di grinta ai tuoi outfit con gli stivaletti: scopri come abbinare i vari modelli in modo impeccabile, per un look sempre alla moda

In autunno gli stivaletti sono i protagonisti indiscussi del guardaroba femminile. Versatili, comodi e sempre alla moda, questi piccoli grandi alleati sono perfetti per affrontare le giornate fresche e piovose, perché riescono sempre a donare un tocco di stile a ogni outfit. Ma come abbinare al meglio gli stivaletti?

Eleganti o casual, con tacco o senza, c’è un modello perfetto per ogni occasione. Scopri come trasformare un semplice paio di stivaletti in un elemento chiave del tuo outfit con alcune idee di look da copiare subito.

Come abbinare gli stivaletti: i Chelsea, un classico che non passa mai di moda

Gli stivaletti Chelsea, nati negli anni ’60 e resi popolari dalle star del rock britannico, sono una vera e propria icona di stile. La loro caratteristica principale è l’elastico sui lati che li rende comodi da indossare e perfetti per ogni tipo di look. Come abbinare questi stivaletti? Se vuoi un outfit casual ma curato indossali con un paio di skinny jeans e un maglione oversize. Il risultato sarà rilassato ma super chic. Per un look più elegante prova ad abbinarli ad un cappotto lungo in tonalità neutre, come il beige o il cammello.

Se invece ti senti più audace, scegli i Chelsea in pelle verniciata o in colori più intensi come il bordeaux o il verde oliva. Questi modelli possono essere abbinati a gonne midi o abiti a fiori per un contrasto giocoso tra il maschile e il femminile. Aggiungi un chiodo in pelle o una giacca in lana, e sarai pronta per affrontare l’autunno con grinta e stile.

Stivaletti texani, come abbinare il trend più hot dell’autunno

I texani, o western boots, sono un must-have tra le scarpe di tendenza di quest’autunno. Questi stivaletti hanno fatto il loro ritorno trionfale sulle passerelle e ora li vediamo dappertutto, dalle strade delle grandi città ai social media delle influencer. Con il loro taglio a punta e i dettagli ricamati, i texani aggiungono subito un tocco boho chic a qualsiasi outfit.

Per un look da città prova ad abbinarli a un vestito corto con stampe floreali e un blazer oversize. Questo mix di femminile e maschile crea un look equilibrato e trendy, perfetto per un appuntamento con le amiche o una giornata di shopping. Se preferisci qualcosa di più rilassato, i texani si sposano alla perfezione anche con jeans a gamba dritta e una semplice camicia bianca. Aggiungi una cintura con fibbia importante e il gioco è fatto: un look semplice ma di grande impatto.

Come abbinare gli stivaletti texani per un look più sofisticato? Prova ad indossarli su gonne plissettate e maglioni a collo alto: un mix inaspettato elegante e originale, perfetto per le occasioni più formali o per l’ufficio. Ricorda: per rendere i texani ancora più glamour, punta su colori metallizzati o dettagli in pelle lucida.

Combat boots, un tocco grunge per l’autunno

Gli stivaletti combat, o anfibi, sono perfetti per chi ama un look più ribelle e grintoso. Con la loro suola spessa e la silhouette robusta questi stivaletti si ispirano alle calzature militari, ma negli ultimi anni sono stati reinterpretati in chiave fashion, diventando un accessorio di tendenza. Un modo semplice per indossarli? Abbinare questi stivaletti a un paio di leggings in ecopelle e ad un maglione oversize. È un look comodo, perfetto per una giornata in città, e al tempo stesso molto alla moda.

Per chi non vuole rinunciare alla femminilità, i combat boots sono perfetti anche con vestitini leggeri in chiffon o seta. Il contrasto tra la durezza degli stivaletti e la delicatezza del tessuto crea un effetto interessante, ideale per chi ama mixare stili differenti. Aggiungi un cappotto lungo o una giacca imbottita per proteggerti dal freddo e sarai pronta per affrontare qualsiasi clima autunnale.

Se invece vuoi un look più aggressivo, puoi abbinare i combat boots a jeans strappati e una giacca di pelle: l’effetto grunge sarà amplificato e ti donerà un aspetto audace e deciso, perfetto per una serata fuori o un concerto.

Come abbinare gli stivaletti con tacco

Gli stivaletti con tacco sono ideali per chi non vuole rinunciare all’eleganza anche nelle giornate più fresche. I modelli con tacco quadrato, in particolare, sono perfetti per l’autunno, perché offrono il giusto compromesso tra stile e comodità. Abbinali a un paio di pantaloni culotte e a un maglioncino aderente per un look da ufficio elegante ma comodo. Aggiungi un cappotto classico e un paio di occhiali da sole e sarai pronta per affrontare la giornata con classe.

Questo tipo di stivaletto slancia la figura e aggiunge un tocco glamour a qualsiasi outfit: per un look da sera scegli stivaletti con tacco a spillo e abbinali a un abito midi in tessuto lucido o a una gonna in pelle. Se vuoi osare puoi optare per modelli in colori vivaci come il rosso o il blu elettrico, che aggiungono carattere anche agli abbinamenti più semplici.

Gli stivaletti con tacco sono perfetti anche con gonne a matita o pantaloni a sigaretta. Questo mix è l’ideale per chi ama un look sofisticato e femminile, ma non vuole rinunciare al comfort. E se il clima è particolarmente freddo, aggiungi un maxi cappotto in lana o una mantella: ti sentirai subito avvolta in un caldo abbraccio di stile.

Stivaletti in suede, il tocco morbido dell’autunno

Gli stivaletti in suede, o camoscio, sono un altro must-have della stagione autunnale. Morbidi e raffinati, si abbinano facilmente a qualsiasi look, dal più casual al più elegante. Un abbinamento perfetto è quello con un vestito lungo e un trench leggero, un look ideale per le giornate di mezza stagione, quando le temperature non sono ancora troppo rigide, ma richiedono comunque un po’ di protezione.

Per un look da giorno gli stivaletti in suede si sposano perfettamente con jeans mom fit e un maglione morbido. Aggiungi una borsa a tracolla e un cappello in feltro per un look casual ma sofisticato, perfetto per una passeggiata autunnale. Se invece preferisci un outfit più femminile puoi abbinarli a una gonna midi in maglia e un dolcevita aderente. Il risultato sarà un look cozy e di tendenza, perfetto per l’autunno.

Gli stivaletti in suede sono perfetti anche per le serate: abbinali a pantaloni in velluto e una blusa in seta per un look raffinato e caldo. Per mantenere gli stivaletti scamosciati in modo impeccabili durante la stagione autunnale ricordati di utilizzare un buon prodotto impermeabilizzante, soprattutto nelle giornate più piovose.

Gioca con i materiali, i colori e le forme, senza dimenticare il tuo stile personale. In fondo, l’autunno è la stagione perfetta per sperimentare e divertirsi!